Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaş memnuniyeti odaklı kurumsal bir bakış açısına sahip yönetim anlayışını hep birlikte hayata geçireceklerini belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Uzunkaya, görevine başladıktan sonra ilk Koordinasyon Toplantısı'nı genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdi.
İl emniyet müdürlerinin de video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Uzunkaya, "Meslek büyüğünüz olarak 17 yıl sonra teşkilatımızın başına getirilmiş olmam, teşkilatımıza olan güvenin en büyük göstergesidir. Vatandaş memnuniyeti odaklı kurumsal bir bakış açısına sahip yönetim anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz. Hepimize büyük görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.
Teşkilatın ve personelin görev esnasında yaşadığı sıkıntılar ile emeklilerin karşılaştığı sorunları bildiğini ve bunların çözümü için çalışacağını kaydeden Uzunkaya, ayrıca terör, uyuşturucu ve asayiş konularına değinerek Kurban Bayramı süresince alınacak trafik tedbirlerine de dikkati çekti.
Uzunkaya, toplantının sonunda, ülkenin her yerinde mesai mefhumu gözetmeden canla başla mücadele eden ve her alanda özveriyle görev yapan personele il emniyet müdürlerinin şahsında teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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