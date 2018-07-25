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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 22:11 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü'ne, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşavirliği görevini yürüten Celal Uzunkaya atandı.

ANKARA,(DHA)-EMNİYET Genel Müdürlüğü'ne, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşavirliği görevini yürüten Celal Uzunkaya atandı.
Selami Altınok’un AK Parti Erzurum Milletvekili olmasından sonra vekaleten Erhan Gülveren'in yönettiği Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3.maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya atandı. Uzunkaya Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşavirliği'ne getirilmişti.
CELAL UZUNKAYA KİMDİR?
Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra 1975 yılında Polis Koleji'ni, 1978 yılında da Polis Akademisi'ni birinciliklerle bitirdi. 1978 yılında ilk görev yeri olan Trabzon'da Komiser Yardımcısı olarak Siyasi Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı ve 1982 yılına kadar bu görevde çalıştı. 1982-1985 yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği, 1985-1991 yıllarında İzmir'de İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü, 1991-1995 yılları arasında Bursa'da Güvenlik Şube Müdürlüğü, 1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü, 1997 yılında Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı. 30 Haziran 2001'de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edip , APK Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 12.02.2014 tarihli kararname ile de İzmir Emniyet Müdürü olarak atandı. Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya'da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. 26 Kasım 2016 tarihindeki kararname ile Antalya'ya Emniyet Müdürü olarak atanan Celal Uzunkaya iyi derecede Almanca bilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 25 Temmuz'da atanan Uzunkaya evli, 3 çocuk ve 6 torunu var.

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