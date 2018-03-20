Emniyet Genel Müdürü Altınok:

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Bizler bugün yaşıyorsak, 80 milyon insan bu coğrafyada yaşıyorsa, sizlerin yakınları gibi canını bu memleket için seve seve veren şehitlerimiz sayesinde. Özgürlüğümüzün, geleceğimizin, namusumuzun ve şerefimizin bedelini sizin yakınlarınız ve geçmişteki şehitlerimiz ödedi." dedi.
Altınok, Haymana ilçesinde bir otelde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemek öncesi yaptığı konuşmada, 103 yıl önce 7 düvelin birden bu coğrafyaya saldırdığı ve Türk'ü yok etme gayretine girdiği süreçte, 15-16 yaşlarında daha lise çağlarındaki gençlerin, tıbbiyede, mülkiyede okuyan delikanlı çağını yeni yaşayanların, Çanakkale Boğazı'nda "Çanakkale geçilmez" dedirttiğini anımsattı.
Afrin'de yapılan harekatta 46 şehit verildiğine değinen Altınok, Özgür Suriye Ordusu'ndan da 240'a yakın şehit olduğunu ifade etti.
"Çukur terörü" yapıldığı dönemde yüzlerce şehit verildiğini belirten Altınok, şunları söyledi:
"15 Temmuz'da vergilerimizle satın aldığımız F-16'larla Atak helikopterleriyle üzerimize bombaları attıklarında, gerek özel harekatta gerek diğer görevlerde görevini yerine getiren yaklaşık 60 kardeşimizi şehit verdik. Hiçbir günahları yoktu. Sadece görevleri vardı memleketin ve milletin bekası. Namusumuz ve şerefimiz adına görev yapıyorlardı. Hiçbir şeyden haberleri yoktu. F-16'larımızla gelip üzerimize bombaları attılar."
- "Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var"
Bu coğrafyada ve bu topraklarda yaşamanın bir bedeli olduğunu anlatan Selami Altınok, "Siz, o bedeli çok büyük fedakarlıklar yaparak ödediniz. Bizler bugün yaşıyorsak, 80 milyon insan bu coğrafyada yaşıyorsa sizlerin yakınları gibi canını bu memleket için seve seve veren şehitlerimiz sayesinde. Özgürlüğümüzün, geleceğimizin, namusumuzun ve şerefimizin bedelini, sizin yakınlarınız ve geçmişteki şehitlerimiz ödedi." diye konuştu.
"Hissettiğiniz acıyı ne kadar derinden hissedersek hissedelim, kenarına yaklaşamayız ama sizin acınızı paylaşırız." diyen Altınok, şöyle devam etti:
"Sizin acınızı yüreğimizde hissetmeye gayret ederiz. Paylaşmaya, dindirmeye ve yalnız olmadığınızı hissettirmeye çalışırız. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepesinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak, en alt kademesinde çalışan insanlara kadar sizlere vefa ve minnet borcumuz var. Hiçbir zaman sizin borcunuzu ödeyemeyiz. 'Öderiz' dersek, vebal olur. Başımızın üstünde yeriniz var. Ne emriniz olursa, her zaman sizin emrinizde olduğunuzu belirtmek istiyorum. Evlatlar, evlatlarımız, anne babalar, anne babalarımız, kardeşler kardeşlerimizdir."
Altınok'un konuşmasının ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da bir konuşma yaptı.
Daha sonra şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.
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