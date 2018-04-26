HABER

Emniyet Genel Müdürü Altınok istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

Altınok, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü görevini 10 Eylül 2016'dan bu yana sürdüren Altınok, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için bu görevinden ayrıldı.

Altınok, 29 Ağustos 2015-24 Kasım 2015 tarihlerinde İçişleri Bakanı, 30 Kasım 2015-18 Aralık 2015 tarihlerinde ise vekaleten İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmadan önce de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu.

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!
AK Parti MKYK'da bedelli askerlik gündemiAK Parti MKYK'da bedelli askerlik gündemi
24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Gazi Üniversitesi'ndeki 'bölünme' protestosunda ortalık karıştı

Gazi Üniversitesi'ndeki 'bölünme' protestosunda ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.