Emniyet Genel Müdürü Altınok istifa etti

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü görevini 10 Eylül 2016'dan bu yana sürdüren Altınok, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için bu görevinden ayrıldı.
Altınok, 29 Ağustos 2015-24 Kasım 2015 tarihlerinde İçişleri Bakanı, 30 Kasım 2015-18 Aralık 2015 tarihlerinde ise vekaleten İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmadan önce de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu.
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