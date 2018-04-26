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Emniyet Genel Müdürü Altınok'tan veda mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrılan Altınok, Emniyet Teşkilatı mensuplarına veda etti

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrılan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla vedalaştı.

Altınok, meslektaşlarına hitaben yayımladığı mesajda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemden bu yana görev aldığı her makamda, ülkenin içinden geçtiği sıkıntılı ve meşakkatli dönemlerde Teşkilat mensuplarının desteği ve fedakarlıklarıyla hem millete hem de devlete önemli hizmetler verdiklerine inandığı için son derece huzurlu olduğunu ifade etti.

Devlet yönetiminde kurumların kalıcı, kişilerin geçici olduğunu belirten Altınok, şunları kaydetti:

"173 yıllık köklü geçmişiyle devlet kurumları arasında çok müstesna bir yere sahip olan Türk Polis Teşkilatının, üzerine yüklenen görev ve sorumlulukları Anayasamızın temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı olarak ve yalnızca seçilmiş meşru otoritenin emrinde ifa ettiğini görmekten duyduğum gururu ifade etmek isterim. Adeta milletimizin ikinci bir kurtuluş mücadelesi verdiği 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde, devletine ve milletine en büyük ihaneti yaşatan FETÖ mensuplarının Yüce Türk Adaleti nezdinde hesap vermelerinin sağlanmasında en kritik rolü üstlenmiş bir Teşkilatın mensubu olmanın değerini anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Gösterdiğiniz kahramanlıklar gelecek nesillere ilham kaynağı olacaktır.

Yapmış olduğum görevler esnasında desteğini her zaman yanımda hissettiğim başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız sayın Binali Yıldırım’a ve sayın Bakanımız Süleyman Soylu’ya şükranlarımı sunarım. Bu vesile ile yaşadığımız coğrafyanın vatan olmasında ve vatan olarak kalmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilerken, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah’a emanet olun."

Altınok, 29 Ağustos 2015-24 Kasım 2015 tarihlerinde İçişleri Bakanı, 30 Kasım 2015-18 Aralık 2015 tarihlerinde ise vekaleten İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmadan önce de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu.

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