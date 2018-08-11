Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir-Ankara karayolunda bulunan polis kontrol noktasında İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Uzunkaya, yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı, görevli polislere başarı diledi.
Buradan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına geçen Uzunkaya, anı defterini imzaladı. Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Dinç'ten, Eskişehir'in genel asayiş ve trafik durumu hakkında brifing aldı.
Uzunkaya'nın emniyet müdürlüğündeki ziyaretine, 15 Temmuz gazisi TEM Dairesi eski başkanlarından Turgut Aslan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi açıklaması: İktidara her türlü katkıyı veririz!
Kabe'de inanılmaz anlar!
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum