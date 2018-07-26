Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı! Çiçek göndermek isteyenlere...

Antalya Eski Emniyet Müdürü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşavirliği görevini yürüten Celal Uzunkaya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Uzunkaya yaptığı açıklamada, "Genel Müdürlük makamına atanmanın verdiği onurun yanında, tarafıma yüklenen büyük sorumluluğun da idrakindeyim" dedi.
Selami Altınok’un AK Parti Erzurum Milletvekili olmasından sonra vekaleten Erhan Gülveren'in yönettiği Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3.maddeleri uyarınca Antalya Eski Emniyet Müdürü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşavirliği görevini yürüten Celal Uzunkaya atandı. Uzunkaya Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşavirliği'ne getirilmişti.
Uzunkaya sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Uzunkaya şu ifadeleri kullandı:
"25/07/2018 tarih ve 2018/47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmış bulunuyorum.
46 yıldan beri çatısı altında bulunduğum ve her zaman mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğum 173 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Polis Teşkilatı’nın Komiser Yardımcılığından Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına kadar her kademesinde görev yaptıktan sonra Genel Müdürlük makamına atanmanın verdiği onurun yanında, tarafıma yüklenen büyük sorumluluğun da idrakindeyim.
Şahsıma ve şahsımda da Türk Polisine olan güvenin bir nişanesi olarak tevdi edilen bu onurlu ve kutsal göreve başladığım ilk saatten ayrılacağım son dakikaya kadar aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkemizin her tarafında görev yapan her rütbe ve kademedeki değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışacağımızı, teslim aldığımız hizmet bayrağını yeni bir ruh ve artan heyecanla daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağımızı da bu vesileyle ifade etmek istiyorum.
Emniyet Teşkilatı’nın başına, aynı kurum içerisinde 40 hizmet yılını geçirmiş bir mensubunu atayarak Polis Teşkilatı’mıza yeni bir heyecan, moral, motivasyon ve sorumluluk yükleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya şahsım ve Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımı sunuyor, hem onların ve hem de her daim teşkilatımızı bağrına basan aziz milletimizin güvenlerine layık olmaya, Teşkilatımızın her rütbe ve kademesinde görev yapan tüm mensuplarıyla birlikte ülkemizin huzur ve güvenliği için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan azim, gayret ve kararlılıkla çalışacağımıza söz veriyorum.
Bu vesileyle; ülkemizin huzur ve güvenliği ile kutsal değerlerimiz uğruna tarihten günümüze kadar canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum."
ÇİÇEK GÖNDERMEK İSTEYENLERE NOT
Uzunkaya açıklamasında, kendisine çiçek göndermek isteyenlere, çiçek bedellerini Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesabına gönderilmesini rica etti.
1- Vakıflar Bankası G.O.P. Şubesi IBAN TR 3700 0150 0158 0072 8732 5260
2- Halk Bankası Opera Şubesi IBAN TR 3500 0120 0941 3000 1600 0084
3- Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi IBAN TR 6300 0100 2533 0327 6609 5158
Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamladı. Celal Uzunkaya 1975 yılında Polis Koleji'ni, 1978 yılında da Polis Akademisi'ni birinciliklerle bitirdi. 1978 yılında ilk görev yeri olan Trabzon'da Komiser Yardımcısı olarak Siyasi Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı ve 1982 yılına kadar bu görevde çalıştı.
1982-1985 yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği, 1985-1991 yılları arasında İzmir ilinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü, 1991-1995 yılları arasında Bursa'da Güvenlik Şube Müdürlüğü, 1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü, 1997 yılında Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı.
30 Haziran 2001'de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edip , APK Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 12.02.2014 tarihli kararname ile de İzmir Emniyet Müdürü olarak atandı.
Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya'da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. 26 Kasım 2016 tarihindeki kararnaAntalyaAntalya'ya emniyet müdürü olarak atanan Celal Uzunkaya iyi derecede Almanca bilmektedir. Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya evli, 3 çocuk ve 6 torunu vardır.
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