Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı! Çiçek göndermek isteyenlere...

46 yıldan beri çatısı altında bulunduğum ve her zaman mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğum 173 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Polis Teşkilatı’nın Komiser Yardımcılığından Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına kadar her kademesinde görev yaptıktan sonra Genel Müdürlük makamına atanmanın verdiği onurun yanında, tarafıma yüklenen büyük sorumluluğun da idrakindeyim.

Şahsıma ve şahsımda da Türk Polisine olan güvenin bir nişanesi olarak tevdi edilen bu onurlu ve kutsal göreve başladığım ilk saatten ayrılacağım son dakikaya kadar aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkemizin her tarafında görev yapan her rütbe ve kademedeki değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışacağımızı, teslim aldığımız hizmet bayrağını yeni bir ruh ve artan heyecanla daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağımızı da bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Emniyet Teşkilatı’nın başına, aynı kurum içerisinde 40 hizmet yılını geçirmiş bir mensubunu atayarak Polis Teşkilatı’mıza yeni bir heyecan, moral, motivasyon ve sorumluluk yükleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya şahsım ve Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımı sunuyor, hem onların ve hem de her daim teşkilatımızı bağrına basan aziz milletimizin güvenlerine layık olmaya, Teşkilatımızın her rütbe ve kademesinde görev yapan tüm mensuplarıyla birlikte ülkemizin huzur ve güvenliği için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan azim, gayret ve kararlılıkla çalışacağımıza söz veriyorum.