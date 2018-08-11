Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Eskişehir'de

ESKİŞEHİR,(DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi.
Genel Müdür Celal Uzunkaya, Eskişehir girişindeki polis kontrol noktasında İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Polis kontrol noktasındaki görevlilerden yapılan uygulamalar hakkında bilgi alan Uzunkaya, daha sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Uzunkaya'nın ziyaretine 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti. Celal Uzunkaya, Emniyet Müdürü Engin Dinç'ten Eskişehir'in genel asayiş ve trafik durumu hakkında bilgi aldı.
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