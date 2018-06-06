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Emniyet Genel Müdürü'nün eşi Şehit ve gazi aileleriyle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 22:25 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, Polis Eşleri Derneği Çankırı Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, Polis Eşleri Derneği Çankırı Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi. Bir dinlenme tesisinin yemek salonunda yapılan iftara Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren'in eşi Arzu Gülveren, Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve eşi Özlem Aksoy, Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, şehit ve gazi aileleri ile Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren'in eşi Arzu Gülveren, "Bu iftara vesile olan bu mübarek günde bizleri davet ederek sizlerle buluşturan Çankırı İl Emniyet Müdürümüze, değerli eşlerine çok teşekkür ediyorum. Şehitlik ve gazilik en büyük iftihar vesilesidir. Vatan uğruna şehit olmuş tüm meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy, Şehit ve gazi aileleri ile iftar yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Aksoy, "Polis Eşleri Derneği Çankırı Şubesi olarak Şehit ve gazi ailelerimizin katılımlarıyla iftar yemeği düzenledik. Bugün bizleri kırmayarak geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize can sağlığı diliyorum" diye konuştu.
Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke de davetten dolayı yetkililere teşekkür etti. Teke, "Değerli protokolümüzün katılımlarıyla Şehit ve gazi aileleri onuruna katıldık, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür birlik beraberlik içinde yenilen yemekler Şehit ve gazi ailelerine güç kuvvet veriyor, onur veriyor. Onların yalnız kalmadıkları hissi veriyor. Bu tip davetler onları onore ediyor. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ise şöyle konuştu:
"Başımızın tacı şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için Polis Eşleri Derneği Çankırı Şubemiz iftar yemeği düzenlediler. Hem Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatımız hem de yereldeki teşkilatımız katılımla bizi onurlandırdılar. Şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Burada önemli olan onların unutulmadığını, devletimizin, teşkilatımızın her zaman yanlarında olduklarını hissettirebilmekti. Bunu hissettirebildiysek ne mutlu bize." Program yapılan iftar sonrası sona erdi.

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