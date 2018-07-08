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Emniyet kemeri hayata bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Bakırköy'deki trafik kazasında arka koltukta emniyet kemeri takılı olan çocuklar kazayı yara almadan atlattı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Atatürk Havalimanı Caddesi fuar merkezi dönüşünde S.B.’nin idaresindeki 34 VH 4517 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu J.R.’nin kullandığı 34 MR 0713 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle J.R’nin kullandığı araç kavşaktaki yön tabelasına çarpıp takla attı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.B. ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer araçtaki çocuklar ise kaza nedeniyle korkup bir süre ağlayınca babaları J.R. onları teselli etti.

Araçta kendisinin ve 11 ile 8 yaşındaki iki oğlunun bulunduğunu ifade eden J.R. çocuklarının arka koltukta emniyet kemeri takılı bir şekilde oturduğunu, kendisinin de emniyet kemerinin takılı olduğunu ve kendilerinde herhangi bir yaralanma olmadığını anlattı.

Araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy trafik kazası

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