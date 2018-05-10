Emniyet kemerinin önemine dikkati çekene otomobil

Emniyet Genel Müdürlüğünce, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemine dikkatin çekilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla görsel tasarım, afiş ve slogan yarışması yapılacak.

"Bu Kemer Sana Çok Yakışır" adıyla, 9 Mayıs-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek yarışmaya katılacak adaylar, görsel tasarım, afiş ve slogan kategorilerinde en fazla bir eserle başvuru yapabilecek.

Araç içi emniyet kemeri kullanımı temasının işleneceği eserlerde, herhangi bir kurum, kuruluş, siyasi parti, örgüte ait sembol, simge, yazılı ve sözlü ifade bulundurulmayacak. Eserlerde herhangi bir grubu, oluşumu, kişiyi kınayıcı, küçük düşürücü, onur kırıcı tarzda ifadeler yer almayacak.

Eserler "www.bukemersanacokyakisir.com" internet sitesinde yapılan oylamada, "en çok beğeni" sırasına göre kendi kategorisinde ödüllendirmeye tabi tutulacak.

Yarışma kurallarına uygun bulunmayan eserler, kayıt aşamasında Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan yürütme kurulunca değerlendirmeye alınmayacak.

Aynı eser kategorisinden 2 veya daha fazla eser aynı sayıda beğeni alırsa, yarışma yürütme kurulu tarafından dereceleri değerlendirmeye alınacak.

Başvuruların ücretsiz olduğu yarışmada, görsel tasarım kategorisinde birinci olan otomobil, ikinci olan bilgisayar, üçüncü olan ise tabletle ödüllendirilecek. Afiş ve slogan kategorilerinde birinciler Euro Disney Resort gezisi, ikinciler bilgisayar ve üçüncüler tablet kazanacak.

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgiye "www.bukemersanacokyakisir.com" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

