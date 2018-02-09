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Emniyet liste oluşturdu! Bu sözleri söyleyenler, yazanlar yandı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 08:45 | Son Güncelleme

17-25 Aralık'tan hemen sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bank Asya’ya para yatırın" talimatına uyarak, internet sitelerine "Evimi Bank Asya için satıyorum", "Safım belli olsun" tarzında ilanlar veren FETÖ’cülerin, emniyette tek tek kayıt altına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilere ait bilgiler, haklarında işlem yapılması için ikamet ettikleri illere gönderildi.

Emniyet liste oluşturdu! Bu sözleri söyleyenler, yazanlar yandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede ana delillerden sayılan 17-25 Aralık sonrası Bank Asya’daki hesap artışlarına dair kritik bir çalışma yapıldı. Teröristbaşı Fetullah Gülen’in 2014 yılı Ocak ayında "Bank Asya’ya para yatırın" talimatının ardından, o süreçte çok sayıda kişinin internet sitelerine ev-araba-arsa satışı üzerine ilan verdiği görüldü.

300 KİŞİLİK LİSTE YAPILDI

O dönem İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kritik bir arşiv oluşturduğu öğrenildi. İnternet sitelerine Bank Asya’ya para yatırmak için ev-araba-arsa satışına dair ilan veren isimler ‘Paralel yapı bağlantılı’ bilgisiyle kayda alındı.

SORGUDA REDDETTİLER

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, arşiv, şimdi FETÖ’ye üye olmak suçlamasında ana delillerden sayılan Bank Asya’daki hesap artışlarına maddesine dair 300 kişilik şüpheli listenin oluşmasını sağladı. Söz konusu listenin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, şüphelilerin ikametlerinin bulunduğu illere gönderildiği öğrenildi. Operasyonun İstanbul ayağında ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin o dönem verdiği ilanları, emniyet sorgusunda reddetmeye çalıştığı öğrenilirken, polisin ilan numaraları ile durumu ispatladığı belirtildi. Öte yandan şüpheliler arasında, işçi, memur, yurt müdürleri ve öğretmenler yer alırken, memur ve öğretmenlerin KHK ile ihraç edilen isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

İŞTE O İLANLARDAN BAZILARI

İlanlar arasında bir işçinin cep telefonunu satmaya çalıştığı anlaşılırken, "Safım belli olsun diye cep telefonumu satıyorum" yazdığı belirtildi. Diğer ilanlar arasında en dikkat çekici olanlar; "Oturduğum evi satıyorum. Kabul edilirse aynı evde kiracı olarak kalmaya razıyım", "Maruz kaldığımız zulme karşı safımı belli etmek için, Bank Asya için denize sıfır villamı ve arabamı satıyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullah Gülen bank asya 17-25 Aralık

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İŞ BANKASI MÜŞTERİLERİNİ NE ZAMAN TERÖRİST İLAN EDECEKSİNİZ.YOLUN SAĞINDAN YÜRÜYENLER DHK-C Lİ Mİ OLUYOR.2 YIL ÖNCE İSTANBUL OTOYOLUNU KULLANANLAR CEZA ALACAK MI.10 YIL ÖNCE ALKOL ALMIŞTIM NE ZAMAN SUÇLU İŞLAN EDİLECEĞİM.DEVLETİN RESMİ BANKASI NE ZAMANDIR TERÖRİST OLDU.O BANKA TERÖRİST İSE ÇALIŞMASINA İZİN VEREN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİDE TERÖRİST OLMUYOR MU.
FETÖYÜ VEAKPKK 'YI T.Ç'NİN BAŞINA BELA EDENLERİ RABBİMİZ İNŞALLAH TEZ ZAMANDA YOK EDER.T.Ç KURTULUR.
bu saftiriklerin satmadıkları bir karıları kalmış, erdoğan istesin karım helaldir diyecek kadar kafayı yemiş bir güruhun temsilcileri bunlar, babam hırsızlık yapar ben hırsızlık yaparım ama erdoğan çalmaz diye pankart asanları da gördük, etme bulma dünyası şimdi gelsin fetö sizleri kurtarsın.
SİZ SATMAYA ALIŞKINSINIZ ALÇAKLAR. VATANINIZI , MİLLETİNİZİ DE SATMADINIZ MI SİZİN DİNİNİZ İMANINIZ PARA . KAZ GELECEK YERDEN TAVUĞU ESİRGEMEDİĞİNİZ İÇİN SATARSINIZ ANCAK
ben anlamıyorum yahu neden bu gibi olaylar olduda neden bugüne kadar bekleniyor ben zaten bunu anlamış deyilim. bugüne kadar bu saftirink kişiler ben saqfımı belli ediyorum derken fetoşu kastedenlerin neden bu kadar beklendi bunlar zaten fetoşun çoçuklarıdır. devletimden acilen bu fetoşcuları abdcileri isril yahudi ermeni siyonistleri bu güzelim ülkemden artık kovma zamanı gendi zannedersem yeter be türkimizin düşmanı benim vatanımda hem benden daha iyi yaşayaçak yatları katları vs. olçak hemde benim vatanımı sataçak vatanıma düşman olaçak yok öyle yağma bunları temizleyin yoksa temizleme sır
fetö öküzü ve yandaş öküzlere acımıyoruz acıyan varsa oda cezalandırılmalıdır.tek bir terörist kalmayacak
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