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Emniyet müdür yardımcısı kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 08:44 | Son Güncelleme

Emniyet müdür yardımcısı kazada hayatını kaybetti

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akduman'ın kullandığı 24 ER 404 plakalı otomobil, Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü mevkisinde önce bariyerlere ardından da Yüksel Korkmaz yönetimindeki bir seyahat firmasına ait 08 AB 550 plakalı otobüse çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet müdür Yardımcısı Ayhan Akduman Trabzon trafik kazası

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