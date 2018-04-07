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Emniyet Müdürü Ak, Bursalı muhtarlara atış eğitimi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla poligonda bir araya geldi.Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve emniyet personelleri 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla poligonda bir araya geldi.
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve emniyet personelleri 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi’nde yapılan etkinliğe Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Hakan Uzundağ, Bursa emniyetinin farklı birimlerinden çok sayıda polis memuru ve 30 mahalle muhtarı katıldı. Muhtarlarla önce yemek yiyen Emniyet Müdürü Ak, ardından atış poligonuna geçerek görevli polis memurlarıyla birlikte atış eğitimi verdi. Kadın muhtarların özellikle ilgi gösterdiği atış eğitiminin ardından muhtarlar hedef tahtalarına ateş etti. Kalaşnikof ve tabancalarla atış yapan muhtarlar bu sırada bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.
Emniyet Müdürü Ak muhtarlardan sonra kendi silahını alarak atış yaptı. Bütün atışları isabetli olan Ak’ı muhtarlar hayranlıkla izledi. Atışların ardından keleşleri alarak muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çeken Osman Ak, muhtarların Menbiç hazırlığı yapıyoruz demelerine karşı, "Menbiç değil sizi Kandil’e hazırlıyoruz" diyerek espri yaptı.
Etkinlik hatıra fotoğraflarının ardından sona ererken muhtarlar Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne düzenledikleri programdan ötürü teşekkür etti.

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