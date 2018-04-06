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Emniyet Müdürü Aslan’dan Polis Haftası mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Aslan mesajında şu ifadelere yer verdi:“Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümünü tüm ülkemizde olduğu gibi Erzurum’da da 04-10 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğümüz organizasyonunda çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Emniyet Müdürü Aslan’dan Polis Haftası mesajı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aslan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümünü tüm ülkemizde olduğu gibi Erzurum’da da 04-10 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğümüz organizasyonunda çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Türk Polis Teşkilatının bütün mensupları, gerek terörle mücadele gerekse asayiş noktasında vatandaşın devletin şefkatini hissettirebilmesi için üzerine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi bundan sonrada yerine getirmeye büyük bir özveriyle devam edecektir. Türk Polis Teşkilatı devletinin emrinde milletinin hizmetindedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın desteği ile teröristlerin kurduğu tuzağı bozan Türk Polis Teşkilatımız ülkemiz içerisinde olduğu gibi sınır ötesinde “Zeytin Dalı” operasyonuyla Afrin’ de terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile birlikte omuz omuza mücadeleye devam edecektir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Erzurum halkı her anlamda her zaman yanımızda olarak desteğini esirgememiştir. Bu manada şahsım ve teşkilatım adına değerli Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle şerefli görevlerin ifası sıra sırasında ülkemizin milli menfaatleri uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anar, kahraman gazilerimiz ve şerefle emekli olmuş mensuplarımıza sağlık, mutluluk temenni eder, halen görevleri başında bulunan değerli mesai arkadaşlarıma kutsal görevlerinde başarılar dilerim.”

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