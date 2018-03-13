Emniyet Müdürü Karaduman’dan Tıp Bayramı mesajı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Karaduman mesajında,“Sağlık insan için en önemli ve en büyük zenginliktir. Çalışmak, öğrenmek, üretmek, hem kendimize hem de içinde yaşadığımız topluma katkı sunmak için sağlıklı olmak gerekir. Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar ulaşabilir. Atalarımızdan bugüne miras aldığımız medeniyet telakkimiz daima insanı temel almıştır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu bu anlayışı en güzel şekilde ifade etmektedir. Tüm insanlar için, güvenli bir liman gibi hizmet veren hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının bu anlamlı günü, Ülkemizde de 14 Mart 1919 tarihinden beri “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. İlimizde sağlık alanında dünya standartlarına göre teçhiz edilmiş hastane ve sağlık kuruluşlarımız bulunmaktadır. Bu kuruluşlarımızda, modern tıbbın bütün uygulamalarının yer aldığı sağlık birimleri ile yöremiz insanına, yerli ve yabancı herkese ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu vesileyle, kendilerini insan hayatını korumaya ve kurtarmaya vakfetmiş, gayesi insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum“ ifadelerine yer verdi.
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