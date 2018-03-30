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Emniyet Müdürü, öğrencilere polislik mesleğini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 15:57 | Son Güncelleme

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgilendirmede bulundu.Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, “kariyer günleri” kapsamında okulun konferans salonunda düzenlen seminerde polislik mesleği hakkında bilgilendirildi.Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima tarafından polislik mesleğinin anlatıldığı seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Emniyet Müdürü, öğrencilere polislik mesleğini anlattı

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgilendirmede bulundu.
Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, “kariyer günleri” kapsamında okulun konferans salonunda düzenlen seminerde polislik mesleği hakkında bilgilendirildi.
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima tarafından polislik mesleğinin anlatıldığı seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programda öğrencilere polislik mesleği hakkında aydınlatıcı bilgiler verildi. Polis Nedir, Polisin görev ve sorumlulukları nelerdir, polisliğe başvuru şartları nelerdir konularında bilgilendirme yapıldı. Seminerin soru cevap bölümünde öğrencilerin polislik mesleği ile ilgili sorularını yanıtlayan Emniyet Müdürü Lima, polislik mesleğinin severek yapılması gereken ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu dile getirdi.
Program sonunda Emniyet Müdürü Lima, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emniyet Müdürü, öğrencilere polislik mesleğini anlattı

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