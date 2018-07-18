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Emniyet müdürü, polis damat ve geline plastik kelepçe taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

MANİSA'da, Turgutlu İlçesi Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, polis memuru Yasin Göktaş'ın nikahında şahitlik yaptı.

Emniyet müdürü, polis damat ve geline plastik kelepçe taktı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'da, Turgutlu İlçesi Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, polis memuru Yasin Göktaş'ın nikahında şahitlik yaptı. Müdür Parıldar, bileklerine sembolik plastik kelepçe taktığı çiftin ömür boyu ayrılmamaları dileğinde bulundu.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 2017'nin Aralık ayından beri görev yapan polis memuru Yasin Göktaş (26), öğretmen Simge Kahraman'la (25) hayatını birleştirdi. Genç çift için Turgutlu Belediyesi Nikah Dairesi'nde nikah töreni gerçekleştirildi. Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar da katıldı. Törende mutluluğa 'evet' diyen çiftin nikah şahitliğini de yapan Parıldar, evlilik cüzdanını geline takdim etti. Ayrıca çiftin bileklerini plastik kelepçeyle bağlayan Müdür Parıldar; Yasin Göktaş ve Simge Kahraman'ın ömür boyu ayrılmamaları temennisinde bulundu.

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Emniyet müdürü, polis damat ve geline plastik kelepçe taktıEmniyet müdürü, polis damat ve geline plastik kelepçe taktı

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