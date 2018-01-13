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Emniyet Müdürü: Talimatı doğru anladık, bellerini ve kafalarını kırıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 10:34 | Son Güncelleme 2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmış olabileceğini ancak kendilerinin talimatı doğru anladıklarını belirten il Emniyet Müdürü Metin Alper, "Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adıyaman'a gelen bir yolcu otobüsünü Gölbaşı ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeta'nın da katıldığı aramada otobüsteki valizlerden birinde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi olduğu belirlenen yolcular M.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelilerin sahte kimlik kullandığı ve M.Ç.'nin 17 ayrı suçtan arandığı, 35 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu bulunduğu, S.K.'nın ise 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Operasyonu değerlendiren İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmış olabileceğini ancak kendilerinin talimatı doğru anladıklarını belirtti. Alper, uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Yakalanan bonzainin piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira civarında. Adıyaman'da daha önceden böyle büyük miktarda bonzai yakalaması olmadı. Hatta çevre illerde baktığımızda bonzai anlamında yüklü miktarda bu şekilde bir yakalama olmamıştı. Bu anlamda bataklığın kurutulmasına yönelik bir çalışma olduğunu değerlendirebiliriz. Adıyaman ilimize uyuşturucunun girmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz, çalışacağız. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir" demişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Bonzai Gölbaşı sentetik uyuşturucu Metin Alper

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
kafalarınıda ellerinide bellerinide kırın Ellerinize sağlık müdürüm
mahkemelerı kapatın boşuna masraf o halde.... bırgun olurda butun emnıyet mudurlerı gereksız derlerse kızmayın
uyuşturu tacirlerine cesaret verici yorumunu kınıyorum.
@brsa38 Cesaret verici değil. Cahillere karşı bir yorum. Mahkeme hukuk sanada lazım. Biri çantana bunu koyarda ben masumun diyene kadar belini kafanı kırarsa görürsün anyayı konyayı bre cahilll
@brsa38 mahkeme neye lazım hemşerim. bu hakim savcılar olmasa, polis hukuku bunlardan daha iyi temsil eder. onlar hukuksuz yasalarla millete zulmediyor. polis kendisi hukuk kurulları oluştursa, bu zulmü yapmaz, kısa sürede adapte olur. esasen polisin yasanın, ve hukuksuz yasaya uyma suçu işleyen savcının, hukuksuz emirlerini tatbik ederek dahi, hem Allah hem de millet önünde suç işlemektedir. Bu hakim savcılar hukuk tatbik etme dertleri de yok imanları da yok bilinçleri de yok.
İYİ GÜZEL BU BEL KAFA KIRMAYI HER YERDE ÜLKEMA VATANIMA BAYRAGIMA CUMHURİYETİME LAİK VE DEMOKRATİK DÜZENİ KORUMADADA ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARINI KORUMADADA BEKLİYORUZ İŞLLH
evet işte böyle olur.sayın soylunun düşüncelerini çarpıtmak için chp li olmak lazım
süper ötesi bi şey. kafalarını kırdık şunu ettil bunu ettik. adamlar bu malları zaten maksus yakalatıyor. diğer taraftan bunun belki yüz katınıgeçiriyorlar. bu operasyonlarda neiye hiç kokain yakalanmıyor,hep eroin hap cart curt.
@egem1194 mahsumu yakalandılar adamın birinin 35yıl cezası var ve kendini mahsus yakalatıyo yani o cezayı bilerek öylemi ????
çok geçirmiş gibisin bilader,merak etme senin şimdi bildiğini emniyet 3 ay önceden biliyor takip ediyor dinliyor en uygun zamanda vuruyor pençeyi.Anlamadığın,bilmediğin konularda yorum yapıp gülünç duruma sokma kendini.
Süleyman Soylu dan bi teröristler birde uyuşturucu tacirleri Rahatsız Birde Eren Erdem le Özgür Özel 40 iti peşinden havlatmayan Kurt Kurt değildir demişler Helal sana Süleyman Soylu
Kimse benim yiğenlerimi cocuklarımı ve türk gençliğini zehirleyemez devletimizde ne gerekiyorsa yapmalı ayağınımı kırarlar kafasınımı bilemem ama bu işe son vermeliler
Emniyet müdürü yakalanan uyusturucu hakkında yorum yapması normel ama siyasi bi acıklama seklinde yapması yanlış siyaset polıs askerıye ve yargıdan uzak durması lazım yoksa bu ülkenin sonu olur sebebi nerde yalan dolan varsa sıyesette var
ülke menfatine olan herşey chpnin zoruna gidiyor
Helal
Süpersiniz....
Mahkeme kararları dinlenmez. Bakanlar emniyet müdürleri mafya ağzı ile konuşur. Cumhurbaşkanına "Reis" denilir. Yeni Türkiye!de hukuk YOK Not: Suçlulara cezayı polis değil mahkemeler verir. Polisin görevi suçluyu yakalamak ve adalete teslim etmektir.
birgün çocuğun uyuşturucu yğzünden ölürse yada bi uyuşturucu müptelası Allah korusun ona kötü bişey yaprsa aynı cümleleri söyleyecekmisin
@aveli_u5 tamam kardeşim uyuşturucu batağına bigün çocuğun düşerse yada bi müptela çoluğuna çocuğuna bişey yaparsa suçluyu linç etmek isteyen halkın önüne geçip ben o çocuğun babasııyım yaptığının cezasını mahkeme verecek diyebileceksen eyvallah
tecavüzcü tacizci hırsız gaspçı sübyancı katil ve terörisrlerede aynı şekilde davranın....bu toplumu hertürlü pisliklerden temizleyin
ALLAHım yar ve yardımcınız olsun müdürüm helal olsun sizlere
Çok yerindeve başarılı bir açıklama olmuş. Allah başarılarınızı daim etsin inşallah
sırf muhalefet olmak için uyuşturucu satıcısıuna bile sahip çıkan insanlar var ülkede gerçekten yazık işte bunlar teröriste operasyon yapan asker polise soruşturma açılmasını isteyenlerle aynı kafadalar ve bi türlüü bitmiyolar
CAHİLLİĞİN SON MERTEBESİ.BUDA MÜDÜR.HUKUK ADAMI HUKUKU HİÇE SAYACAK.
ya arkadaş millet olarak ucuz ve basit olan uygulama ve kişilere bayılıyoruz, devletin görevi halkının eğitiminden,sağlığından,işinden, adaletinden sorumlu olması gerekirken, kafa göz kırmakla, silahlanmayı teşvik etmekle, taraf tutmakla, insanları ayrıştırmakla uğraşıyoruz. Ya milletin devleti satıcıyla uğraşacağına bu işin baronlarının kafasını kırsan, gözünü patlatsan devlet olamıyormusun,yoksa o baronlar ozaman seni orda oturtmaz mı? halk olun, halkın olun,
KAFA KIRMA ODANIZ HANGİSİ.BEL KIRMA ODASI HANGİSİ.FİLİSTİN ASKISINI NASIL YAPIYORSUNUZ.TAZYİKLİ SUDA VERİN.OLMDA ALT TAKIMLARINI BURUN.DÜNYA HUKUK TARİHİ SENİN ALDIĞIN HUKUK DERSİ İLE İFTİHAR EDİYOR.
ALLAH yardımcınız olsun biat etmeyen memur kardeşlerim ...siyasilere biat etmeden işinizi hakkınile yapın ....
Şiddet dilini kulanan bir kişi kendi yaptığı işinde başarısızlığının dışa vuruşu demektir.Çünkü hukuk devleti hiç bircanlı için şiddet dilini kulanmamalıdır,gelişen dünyanın teknolojisinden insanın biyolojik yapısından faydalanarak onun burda zarar gördüğünü en güzel şeyin insana ve diğer canlılara zarar vermemek olduğunu göstermelidir.Amma şiddet dilini kulananların bu uyuşturucu satanlardan bir farkları olmadığını herkes görüyor.Ülkemizin geleceği korku ve KHK cumhuriyetiyle dünyadaki yerini almaya başlamiştır,Allah ırkçı ve kinci dinci zihniyetlerden korusun insanlığı.
uyuşturucunun her turlusunu satani ve satmaya aracılık edeni ve yataklık edenin alayina müebbet vereceksin
yada Avrupa birliği hiçe sayıp getireceksin idamı . idam edeceksin ABD de zaten idam var kim ne karışır. Tayyip bas bas bağırdı secim zamanı onume gelse ben imzalarım diye ama nedendir bilinmez gelmedi. bu zamana kadar Tayyip Erdoğan ne derse anında oluyordu ya otorite zayıfladı yada Tayyip Erdoğan geri adım attı. keşke bir çıksa bütün olaylar bıçak gibi kesilir vallahi
Senin, kimseniz kafasını kırmaya yetkin yok bay Rambo...kanunlar gerekeni yapar...sen kanun değil, kanunları yasalara uygun yürüten maaşlı bir devlet memurusun..kafa kıramazsın..suçluyu adaletin önüne çıkarırsın sadece...
Bu sözleri tersinden anlayan farklı anlamlar çıkaran chp kafalıllardır.adamların derdi pkk yı ve uyuşturucuyu bitirmekte kararlı olan Soylu..
ellerinize sağlık Başarılarınızın devamını dilerim
İhbar sonucu bir yakalamanın üzerinden bakanı sıvazlamak müdüre yakışmamış. Bu yorum bakanınkinden farklı değil ki. Ceza yı polis değil adalet verir. Bilançoyu açıkla ama siyaset yapma. Bakan Soylu kendi meramını anlatamayacak kadar zayıf mı?
sana kafa kırma yetkısını kım verdı be müdür sen hangı ülkede yaşıyosun senın görevın yakalayıp adalete teslım etmek kendını adalet yerıne koyma sakın ha
Tebrikler görevinizi iyi yapmışsınız. Bunun için birilerinden talimat beklemenize gerek yok zaten emniyet narkotik bunun için var o dedi bizde yaptık gibi bir açıklama görevini yapmanın ötesinde biraz yalakalık olmuş yakışmamış
Ak partiye muhalifim fakat Bu konuda haklı Süleyman soylu mesele Memleketin gençliği. Sokaklarda görüyorum Aslan gibi çocuklar ne hallerdeler. Bacak az gelir kafanızı gözünü kırmak gerek. Bide kendi cocuklarına içirmek lazım Milletin cocuklarını zehirliyor
Sınırda PYD bayrağı dalgalanıyor gidinde bayrak direğini kırın
gaza gelme müdür ipregaza gel. yarın fetöden alırlar içeri kırarlar kafanı hava yapma
Metin Alper, İstanbul'da müdürümüzdü. Emniyette eşine az rastlanan müdürlerdendir kendisi. Adıyaman emniyet kadrosu öve öve bitiremiyorlar. Böyle adamlarla ölümüne çalışılır
Ellinze saglik bunlara firsat vermeyi. Yoksa gelecegimizi karartirlar.
Ya kendinizi kandırıyorsunuz ya da halkı aptal sanıyorsunuz. Yıllardır söylenip durur adam yem olarak gemi bile yakalatmıştı. Eğer yapılan kaçakçılık anlaşmalı değilse sen atılan yemle oyalanırken malın büyüğü kaçırılır.Hem o kadar başarılısınız da uyuşturucu neden ilkokullara kadar indi. Büyük baronlara dokunamıyorsunuz demek ki
semtlerde sokaklarda satiyorlar nerede kafa goz kirma
ellerinize sağlık müdürüm Allah yar ve yardımcınız olsun
mudür bey reklam kokan hareketler yapiyorsun. niyetini anlamadimizimi saniyorsun. hedefin ne istanbul ankara izmir bursa emniyet Müdürlüğümü yoksa emn. genel müdürlügümü. hedefini bilmem ama sunu cok iyi biliyirum ve görüyorum. iyi yalakalik yapiyosun.
Doğu uyuşturucu üreticisi Barı bağımlısı Kimler müsebbisi ise Allah sürüm sürüm süründürsün Ölürlen kimse yardım etmesin.
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