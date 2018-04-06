Emniyet Müdüründen çocuklara önemli nasihat

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kermeste, minik öğrencilere nasihatte bulundu.

Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirne’de Polis Parkında kermes düzenlendi. Kermesi ziyarete gelen minik öğrencilere tanımadığı kişilere karşı yapması gerekenler konusunda uyarı yapan Emniyet Müdürü Kurt, “Sizi tanımayan bir büyük gelse. ‘Gel sana çikolata alayım, dondurma alayım’ dese. Kabul edecek misiniz. ‘Ben senin babanı tanıyorum, ben senin annenin arkadaşıyım, gel seni onun yanına götüreyim, evinize götüreyim’ derse. ‘Gidecek misiniz?’ Onların yanına gitmeyeceğiz dimi. Tanımadığımız yanına gitmeyeceğiz. Onlardan her hangi bir hediye kabul etmeyeceğiz dimi. Aferin size” dedi.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesin polis eşlerinin düzenlediğini belirterek, “Polis çocuklarını okutma anlamında, burs verme anlamında. Şehit ve gazilerimizin ailelerinin çok şükür hiç bir ihtiyacı yok. Devletimiz ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama yine onlara bazı etkinliklerde kullanmak üzere kermes faaliyeti düzenledi polis eşleri” dedi.