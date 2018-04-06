HABER

Emniyet Müdüründen çocuklara önemli nasihat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türk Polis Teşkilatının 173.

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kermeste, minik öğrencilere nasihatte bulundu.
Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirne’de Polis Parkında kermes düzenlendi. Kermesi ziyarete gelen minik öğrencilere tanımadığı kişilere karşı yapması gerekenler konusunda uyarı yapan Emniyet Müdürü Kurt, “Sizi tanımayan bir büyük gelse. ‘Gel sana çikolata alayım, dondurma alayım’ dese. Kabul edecek misiniz. ‘Ben senin babanı tanıyorum, ben senin annenin arkadaşıyım, gel seni onun yanına götüreyim, evinize götüreyim’ derse. ‘Gidecek misiniz?’ Onların yanına gitmeyeceğiz dimi. Tanımadığımız yanına gitmeyeceğiz. Onlardan her hangi bir hediye kabul etmeyeceğiz dimi. Aferin size” dedi.
Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesin polis eşlerinin düzenlediğini belirterek, “Polis çocuklarını okutma anlamında, burs verme anlamında. Şehit ve gazilerimizin ailelerinin çok şükür hiç bir ihtiyacı yok. Devletimiz ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama yine onlara bazı etkinliklerde kullanmak üzere kermes faaliyeti düzenledi polis eşleri” dedi.

173. yıla özel sergi
Edirne Valisi Günay Özdemir, Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. İkiz Evler Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen sergiye, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve çok sayıda kamu, kurum müdürleri katıldı.
Sergiyi gezen Vali Özdemir, Edirne Kari eserlerini inceledi. Edirne Kari’nin yapımı hakkında bilgiler alan Vali Özdemir, Edirne Karinin yapımının zor ve beceri isteyen bir iş olduğunu söyledi. Vali Özdemir, günün anlam ve önemini belirten açıklamasında, “Polis haftası kapsamı anlamında bir çok etkinlik yapılıyor. Edirne kültür ve sanat anlamında ciddi bir alt yapısı, geçmişi var. Edirne’deki sanatçılarımız günün anlamında binaen katkı yaptılar” dedi.

Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Ümraniye Dudullu'da Organize Sanayii Sitesi'nde yangın

Ümraniye Dudullu'da Organize Sanayii Sitesi'nde yangın

Görenler gözlerine inanamadı! Şok eden Balıklıgöl ilanı! 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Görenler gözlerine inanamadı! Şok eden Balıklıgöl ilanı! 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Naci Zindaşti İstanbul'da böyle gözaltına alındı! İşte o fotoğraf

Naci Zindaşti İstanbul'da böyle gözaltına alındı! İşte o fotoğraf

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangının sebebi belli oldu

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangının sebebi belli oldu

Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.