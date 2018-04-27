MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP ilçe binası önünde miting yapmak isteyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de aralarında yer aldığı milletvekillerine, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya tarafından, "Bunu bir miting alanına çevirirseniz, burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam, müdahale ederim" uyarısında bulunuldu.

Temelli beraberinde HDP milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Ali Atalan, Erol Dora ile bazı kadın meclisi ve parti meclisi üyeleri ile temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde çiftçilerle görüşen Temelli, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne işaret ederek, Türkiye'nin adayını çıkaracaklarını belirterek, çözümün Türkiye'nin adayından geçtiğini söyledi.

Temelli, "Bizim adayımız en güçlü aday olacak. Çünkü bizim adayımız hepimizin adayı olacak. '2. turda ne olacak? diyorlar. Birinci turda ne olacaksa ikinci turda da o olacak. Türkiye'nin adayı kazanacak." dedi.