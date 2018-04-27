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Emniyet müdüründen, HDP'li vekillere "Öcalan" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Çetinkaya, HDP ilçe binası önünde miting yapmak isteyen HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin de aralarında yer aldığı milletvekillerine, "Bunu bir miting alanına çevirirseniz, burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam müdahale ederim" uyarısında bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP ilçe binası önünde miting yapmak isteyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de aralarında yer aldığı milletvekillerine, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya tarafından, "Bunu bir miting alanına çevirirseniz, burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam, müdahale ederim" uyarısında bulunuldu.

Temelli beraberinde HDP milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Ali Atalan, Erol Dora ile bazı kadın meclisi ve parti meclisi üyeleri ile temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde çiftçilerle görüşen Temelli, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne işaret ederek, Türkiye'nin adayını çıkaracaklarını belirterek, çözümün Türkiye'nin adayından geçtiğini söyledi.

Temelli, "Bizim adayımız en güçlü aday olacak. Çünkü bizim adayımız hepimizin adayı olacak. '2. turda ne olacak? diyorlar. Birinci turda ne olacaksa ikinci turda da o olacak. Türkiye'nin adayı kazanacak." dedi.

Konuşmanın ardından Temelli ve beraberindekiler, parti otobüsüyle partilerince "halk buluşması" etkinliğine katılmak üzere HDP ilçe binası önüne geldi.

- HDP'lilere uyarı

Güvenlik güçleri parti binası önüne gelen HDP'lilerden yolun kapandığını belirterek, otobüsün müsait bir yere çekilmesini, miting ve örgüt propagandası yapılmamasını istedi.

Bazı milletvekilleri ve partililer bunun üzerine otobüsten inerek İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya ile bir süre görüştü.

HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan, Vali Mustafa Yaman ile görüştüklerini, kendilerine bir sıkıntı çıkarılmayacağı taahhüdünü aldıklarını iddia etti.

Çetinkaya ise seçim çalışmalarının pazartesi günü başlayacağını, buranın bir miting alanına dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Atalan'ın bunun bir seçim çalışmasını olmadığını, genel başkanlarının karşılandığını ifade etmesi üzerine, Çetinkaya, "Bunu bir miting alanına çevirirseniz, burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam müdahale ederim." ifadesi ile gruba uyarıda bulundu.

Atalan da gerginlik çıkmasını istemediklerini, sadece selamlama konuşması yapılacağını belirtti.

Otobüsten partililere seslenen Temelli, 24 Haziran'daki seçimin önemli olduğunu belirterek, "24 Haziran'da demokrasiyi inşa edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerine gideceklerini dile getiren Temelli, "Bu ülke artık şunu çok iyi bilmelidir ki; Kürt sorunu çözülmeden, demokrasi sorunu çözülemez. Bu ülkede bu sorunu hep birlikte çözeceğiz. Kürt vekillerle, Türk vekillerle, Süryani vekillerle, Arap vekillerle, emekçilerle, doktorlarla, öğretmenlerle çözeceğiz. Herkes bir araya gelecek. Şifre 7/24'tür, 7 gün 24 saat çalışacağız. Kapı, kapı ev, ev dolaşacağız, herkese bu şifreyi anlatacağız. Biz yürüdükçe demokrasinin, barışın yolu açılır." dedi.

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