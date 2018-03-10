Emniyet Müdüründen öğrencilere eğitim tavsiyesi

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ile sohbet etti, kadının eğitici rolü ve öğrencilere eğitim konusunda tavsiyelerde bulundu.
Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesinde değişik bölümlerde öğrenim gören Alanyalı 30 öğrenci ile bir araya geldi. Denizli Emniyet Müdürü, Alanya’dan ve ailelerinden uzakta eğitim gören Alanyalı öğrencileri bir araya getirerek onlarla sohbet edip dertlerini dinledi. Eğitimleri konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demir, “Cehaletin en büyük korkusu kadındır, zira kadın öğrenirse çocuklarına da öğretir, bu nedenle sizler daha güçlü bir Türkiye’nin mimarları olarak eğitime daha fazla önem vermeli bu yönde sağlam adımlar atmalısınız, sizlerin bu yoldaki tüm engelleri aşmanızda ben şahsım ve Emniyet Teşkilatı olarak her daim yanınızda olacağımızı bilmezini isteriz“ dedi.
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