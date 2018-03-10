HABER

Emniyet Müdüründen öğrencilere eğitim tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:12 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ile sohbet etti, kadının eğitici rolü ve öğrencilere eğitim konusunda tavsiyelerde bulundu.Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesinde değişik bölümlerde öğrenim gören Alanyalı 30 öğrenci ile bir araya geldi.

Emniyet Müdüründen öğrencilere eğitim tavsiyesi

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ile sohbet etti, kadının eğitici rolü ve öğrencilere eğitim konusunda tavsiyelerde bulundu.
Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesinde değişik bölümlerde öğrenim gören Alanyalı 30 öğrenci ile bir araya geldi. Denizli Emniyet Müdürü, Alanya’dan ve ailelerinden uzakta eğitim gören Alanyalı öğrencileri bir araya getirerek onlarla sohbet edip dertlerini dinledi. Eğitimleri konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demir, “Cehaletin en büyük korkusu kadındır, zira kadın öğrenirse çocuklarına da öğretir, bu nedenle sizler daha güçlü bir Türkiye’nin mimarları olarak eğitime daha fazla önem vermeli bu yönde sağlam adımlar atmalısınız, sizlerin bu yoldaki tüm engelleri aşmanızda ben şahsım ve Emniyet Teşkilatı olarak her daim yanınızda olacağımızı bilmezini isteriz“ dedi.

Böyle evlat olmaz olsun!Böyle evlat olmaz olsun!
Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadıIslak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı
Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendisini köpeklerden kurtaran şehit polisin resmini yaptı

Kendisini köpeklerden kurtaran şehit polisin resmini yaptı

Afrin'de son durum! Sayı her geçen gün artıyor

Afrin'de son durum! Sayı her geçen gün artıyor

Sekmen: “Bir millet ve iki devletin sevinci de acısı da birdir”

Sekmen: “Bir millet ve iki devletin sevinci de acısı da birdir”

Akdağ Kayak Merkezi ’kar’sız kaldı

Akdağ Kayak Merkezi ’kar’sız kaldı

Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 taksiden 22 kaçak göçmen çıktı

Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 taksiden 22 kaçak göçmen çıktı

Kadın girişimciler, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Kadın girişimciler, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.