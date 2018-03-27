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Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:28 | Son Güncelleme

Edirne'de 4. sınıf emniyet müdürü, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme ve çalışma sonrasında göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, soruşturmayı genişletti.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI"

Soruşturma kapsamında, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine alınan M.T'nin "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
"Hamili kart yakinimdir." anlayışıyla atama yaparsan gayet normal. Hiç şamşırmadım. Balık baştan kokar.
edirne türkiyeden ayrı kalmış herkes tekelini yürütüyor belediye başkanı 365 günün 265 günü bulgaristanda araştırın bakın 200 dairesi var edirne genelinde her mütahitten 1 daire almış
en iyi para göçmen kaçakçılığında neden yapmasın?
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