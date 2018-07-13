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Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'a destek veren bir grup emniyet müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik önceki gün yaptığı operasyon kapsamında 179 kişiyi gözaltına almıştı. Oktar'ın da aralarında bulunduğu şüphelileri destekleyen bazı kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı.

Yaklaşık 20 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını, kitaplarını okuduğunu ve iki çocuğunun Oktar'ın öğrencisi olduğunu belirten Osman Yazaroğlu, "Bu arkadaşların herhangi birisi hiçbir suça bulaşmamıştır. Bunlar tamamen atılan bir iftiradan ibarettir. Sonuçlar yargılama süresinde ortaya çıkacaktır. Evde bulunan silahlarla ilgili spekülasyon yapılıyor. Bu silahlar Adnan Oktar'ın malikanesinde ve evinde güvenlik hizmeti veren birkaç arkadaşın ruhsatlı silahlarıdır. Bunlar devletin verdiği ruhsatlı silahlardır. Bu haberlerle bir algı operasyonu oluşturulmak isteniyor. Bunun dooğru olmadığını söylüyoruz" dedi.

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Nursel Tekin ise, "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" diye konuştu.

6 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını ve 3 yıldır da programlara çıktığını belirten Gizem Daşer ise, "Bu zamana kadar ortaya atılan taciz iddiaları tamamen iftiradır. Bütün erkek ve kız kardeşlerimize kardeşi gibi bakar, kardeşi gibi herşeyden sakınır. Bunlar hep ingiliz derin devletinin oyunu ve inşallah bu oyun bozulacak" şeklinde konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Emniyet Vatan Caddesi

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Okuyucu Yorumları 108 yorum
beyin fukarası mahluklar işte. ne desek boş
@enginalkan_70 İyi mamalıyor demek ki bunları
sapık murit
İngiliz derin devletinin işi gücü yok . Sizin gibi ortalık mallarıyla uğraşacak. Zihniyeti bozuk, sapkın grup üyeleri sizi gidi.
Bu insanlarda hiç akıl yokmu
çok güldüm ya.. :))
Adnan Oktar bunlara az bile yapmış.No beyin,no kafa...Ama,siz bu azimle yeni Adnancıklar bulursunuz.Sayenizde adamlar hayatını yaşıyor...
Yuhh artık yani..Fuhuşu destekleyenide gördüm ya ölsemde gam yemem..
kafayı yemiş bu millet. nerde sahtekar hocalar orda bizim salaklar
al bunlarıda al al al . milleti dinden imandan soğuttular be. müslümanın işi de zor kardeşim sakal takan allah diyen dindar sanılıyor . düzgün insanlar güzel cemaatlerde kirleniyor hedefte bu zaten
Ingiliz derin devlet diyorlar yaaa Allah akıl fikir versin inşallah maşallah:)
Kac para saydi size rezil kepazeler evladini emanet edermismis adamin taciz etmedigi bi dag tas kalmis sizin cocuk sahibi olmaniz insanliga hakarettir bunlari da iceri almalilar ingiliz oyunuymuş adamlar isi gucu birakip bir din sarlataniyla ugrasacakti
İşte tam da anlatmak istediğimiz bu. Birçok insan sırf çıkarı uğruna yanlış olduğunu bile bile birilerini böyle destekliyor.
satın alınmış kişiler bunlar. Gelmiş geçmiş en berbat örgüt, cazalarını çeksinler, malikanelerde, o kadar kadınlarla hiç bir iş yapmadan bu zenginlik, lüks hayat, bu çark nereden dönüyor. değirmenin suyu nereden geliyor? amacınız ne, ne iş yaparsınız siz. millet işsiz, aşsız okumuş insanlar aç gezerken siz bu lüksü nereden buluyorsunuz? bu kadar insanlar yalan mı söylüyor? hak ettiği cezayı çekmeliler.
Git o zaman sende kedicik ol hadi hodri meydan
ayni operasyonu cubbeliyede bekliyoruz sayin yetkililer bakalim onun altindan ne pislikler cikacak
bunlar kafayı yemiş kediciklere sahip çıkıyor
Ulan bu meczuplar size ne yapsa yeridir. Bu millet nereye gidiyor yaa.
DAYI POLİSE MERMİ SIKMAK NE?BOŞ BOŞ KONUŞMAYIN YA,İKİ EVLADINIZ ONUNLAYMIŞ DEMEKKİ PARAYI SİZE BALYAYLA ÖDEMİŞ,ANKARA OYUN HAVASI OYNATIP MİNİ ETEKLERLE İSLAMİYETİN ASLINA AYKIRI TAVIR VE DAVRANIŞ SERGİLEYEN BİRİSİ,ŞİMİDE OKTAR 2.BUTONA BASTI VE MEDYAYI YANILTMAYA ÇALIŞIYOR 2.GRUPLA.YANİ ALGI OPERASYANI YAPMAYA ÇALIŞIYOR,KIZLARIN ÇOĞU İTİRAF ETTİ ZATEN YAPILANLARI,DEMEKKİ BUNLAR O KIZLARI TUZAĞA DÜŞÜREN ÇETENİN ELEBAŞLARI Kİ BÖYLE MEDYA ÖNÜNDE SEMPATİKLİK YAPIP DEĞİŞİK Bİ ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR AMA KİMSE YEMEZ BUNU.
sen kimsin ki feda ediyosun? git kendini napıyosan yap çoluğu çocuğu karıştırma. insan bozuntusu.
Kardeşi gibi görür, kardeşi gibi sakınır:)))) breh breh breh:))
dersinize iyi calismissiniz ama yemezler piyonlar
olay olay olay. seni cahil karı. milyar tane evladını verirsin dimi. niye çünkü o hoca değil işine geliyor dimi. müslümanlığı ondan öğreniyon herhalde herkes açık zina fuhuş içki dans özgürlük. böyle müslümanlığa can kurban. böyle insanlara başka ne denir.
Rabbim de size evlat sahibi yapmasın inşallah madem evlatlarınızı gözgöre göre fuhuşun pisliğin içine gözünüzü kırpmadan atıyorsunuz nasıl bir düşüncedir yazıklar olsun bu kişi hoca bile demek istemiyorum kimdir nedir bu değirmenin suyu nerden geliyo bu kızlar kedicikmidir nedir o tipler o danslar o giyimler ne öyle ALLAH aşkına sizide atsınlar o zaman hocanızın yanına beraber cezaevinde dans edip durun birde çıkmış savunuyorsunuz Canım Ülkemin geldiği durumlar yazık ki ne yazık
böyle bir mevzu için grup toplanıyor ve tepki veriyor adam tv grup yapmadığı kaldı size bu hakkı veren devlet utansın ne diyim
Sende erkek kediciğimisin....
Bu millet harbiden kafayı yedi..neymiş kardeşi gibi bacısı gibi bakıyormuş..la bi gidin..kızlarınızı çırıll çıplak soyup televizyonda çıkarıyor.. ondan sonrada neymiş kardeşi gibi bakıyormuş..la ben kendi ablamla yengemle denize gitmiyorum yanımda soyunup denize girmesinden rahatsız olurken bunlar mayoyla televizyona çıkıp inşallah maşallah diyerek resmen TÜM TÜRKİYE ile zina ediyorlar..bide kardeşi gibi bakıyormuş..ya o arkasındaki anneye ne demeli kötü olsa evladımı yollarmıyım diyor:)) sizin adnan sapığına kötü demeniz için kızlarınıza ne yapması lazım??
Efendiler ve ey Millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. Nur içinde yatsın M. Kemal Atatürk. Dönüp dolaşıp yine O'nun inkılaplarının ne kadar doğru ve yerinde olduğunu görüyoruz. Bizi bizden iyi tanımış
kaynağınız kesilmeye başlamış ,,vur patlasın çal oynasın dönemleri bitiyor,,vay ingiliz derin devleti yapıyor ,, vay Türk islamcıyız ,,siz Türk islamcı olamazssınız,siz ne olduğu belirsiz bir kişiye çıkarlarınız ve menfaatleriniz için ailece hizmet eden kralcılarsınız ,bu operasyonu ingiliz derin devleti değil,, yerli ve milli Türk istihbaratı emniyeti yapıyor... yapacakta ..
kendinizi feda edin de ülke sizin gibi pisliklerden kurtulsun inşaAllah
israil ve amarikan uşağı çıkarı olanlardır bunların hepsı tutuklanmalı türk ve türkiye düşmaları bunlar iyice takip edilmeli araştırılmalı ve gerği yapılmalıdır.
16 senedir bu adam vardı.Dolar artışı gündemden kalksın diye operasyon yapıldı.Zamlar kapıda.Uyanma Türkiye uyanama emi
BUNLARDA ADNAN OKTARIN SOKAK KEDİCİKLERİ SANIRIM
bu ne ya kamera şakasımı gerçekmi bu insanlar
iyide bu paraların kaynağı nerden geliyo kitap yazarakmı kazanıyor bu kadar parayı adamın oturduğu villanın aylık kirasını çoğumuz birarada bile görememişizdir hele bi açıklada bilelim bu para nerden nasıl geliyo bide utanmadan toplanıyorsunuz eyin fukaraları çıkarınız için çocugunuzu bile görmuyor gözünüz
Bunların hepsi harama bulaşmış
teyzeye ne icirdiler acaba
bunlarda fetö hoca gibi adnan oktara tapan tayfadan ????
cahil ve sapkın bir kişilik .Devletimizin beka sı için tehlike temsil eden zihniyet.
bu neyin kafası ?
Laiklik ve eğitimin önemini gösteren, cemaatlerin ne kadar tehlikeli ve devlet düşmanı olduğunu gösterdiğiniz için teşekkürler.
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