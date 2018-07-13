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EMNİYET ÖNÜNDE ADNAN OKTAR PROTESTOSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Adnan Oktar ve grubuna yönelik geçtiğimiz Çarşamba günü operasyon yaparak 179 kişiyi gözaltına almıştı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Adnan Oktar ve grubuna yönelik geçtiğimiz Çarşamba günü operasyon yaparak 179 kişiyi gözaltına almıştı. Adnan Oktar ve grubu tarafından mağdur edildiğini iddia edilen bir grup, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı.
Grubun, ‘İdam edileceksin ırz düşmanı Adnan’, ‘Küçük kızlardan elini çek alçak’ ve ‘İsrail uşağı sapık Adnan’ yazılı pankartları duvarlara astıkları görüldü. Toplanan grup beyaz elbise giydirdği ve Adnan Oktar maskesi taktığı mankenin üzerine ayaklarıyla bastı, aleyhinde sloganlar attı.
Grup adına Ümit Kuruca basın açıklaması yaptı. Kuruca açıklamasında Adnan Oktar ve grubunun dine, aile yapısına, hak ve güzel olan her şeye göz dikmiş, sinsi bir oluşum olduğunu söyledi. Kuruca, “7 yaşında kızlarla evlenmeye çalışan, 10 yaşında, 14 yaşında kızlara tacizde bulunan, küçük kız çocukları ile ilişkiye giren bu alçak yapı, ülkemizle ilgili her türlü dezenformasyonun arka planında olan, ülkemizi uluslararası arenada arkadan vuran, FETÖ’nün şubesi olarak faaliyet göstermektedir. Bu zalim örgüt, bu kadar FETÖ’nün hukuk ve emniyet içindeki yapılanmasının koruması ile yaşamış, 15 Temmuz'un ardından milletimizi şahlanışıyla layığını bulmuşturö dedi.

TÜM MAĞDURLARA SESLENDİ
Kurucu, tüm duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Güçlü devletimize, başkanımıza güvenin ve bu zalimlerden şikayetçi olun. Biz örgüte destek verenlere de suç işlediklerini tekrar tekrar iletiyoruz. Mağdur olan büyük, küçük her vatandaşımız adına bu davanın her an takipçisi olacağızö dedi.

Kuruca daha fazla şikayetçi olacağını, Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonla ilgili gizlilik kararı olduğu için daha fazla konuşamadığını belirterek" Fakat önümüzdeki günlerde örgütün kirli yüzünü daha net anlayacaksınız. Bunlar kedicikler adı altında bir vitrin oluşturarak arka planda çok sinsi bir topluluktur." dedi. Kuruca, bu operasyon sonrası sokakların daha temiz hale geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-Gruptan görüntü
-Ümit Kuruca'ın açıklamayı okuması
-Kurucanın konuşması
-Pankartlardan görüntü
-Cansız mankene basılması
-Genel ve detaylar

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Emniyet önünde Adnan Oktar protestosuEmniyet önünde Adnan Oktar protestosu
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