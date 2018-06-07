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Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

Emniyet personelinin sınır ötesinde görev yaptığı süre, şark hizmeti süresinden sayılacak.

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sınır ötesi operasyonlarda görev yapan personelin bu hizmetleri, ikinci bölge (şark) hizmeti süresinden sayılacak.

AA


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Anahtar Kelimeler:
emniyet personeli şark hizmeti süresi Resmi Gazete

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