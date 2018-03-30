HABER

Emniyet personeli ve eşlerine “öfke kontrolü” semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

Köyceğiz’de görev yapan ilçe emniyet müdürlüğü personeli ve eşlerine “öfke kontrolü ve stres yöntemi” konulu seminer verildi.Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen seminer, yenilenen ve modern bir görünüme kavuşan müdürlük binasının toplantı salonunda yapıldı.

Emniyet personeli ve eşlerine “öfke kontrolü” semineri

Köyceğiz’de görev yapan ilçe emniyet müdürlüğü personeli ve eşlerine “öfke kontrolü ve stres yöntemi” konulu seminer verildi.
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen seminer, yenilenen ve modern bir görünüme kavuşan müdürlük binasının toplantı salonunda yapıldı. Seminere İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 40 personel ve eşleri katıldı.
Seminerde bölgede faaliyet gösteren bir Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi psikologları tarafından katılımcılara öfke kontrolü ve stres yönetimi ile ilgili bilgiler verildi. Hacettepe Üniversitesinde psikoloji eğitimi de alan Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, seminerin 2 grup halinde planlandığını ve önümüzdeki günlerde tekrarlanacağını belirtti.

Emniyet personeli ve eşlerine “öfke kontrolü” semineri

Öğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdiÖğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdi
AK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendiAK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendi
Komandoların zorlu eğitimi! Komandoların zorlu eğitimi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.