Emniyet personeli ve eşlerine “öfke kontrolü” semineri

Köyceğiz’de görev yapan ilçe emniyet müdürlüğü personeli ve eşlerine “öfke kontrolü ve stres yöntemi” konulu seminer verildi.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen seminer, yenilenen ve modern bir görünüme kavuşan müdürlük binasının toplantı salonunda yapıldı. Seminere İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 40 personel ve eşleri katıldı.

Seminerde bölgede faaliyet gösteren bir Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi psikologları tarafından katılımcılara öfke kontrolü ve stres yönetimi ile ilgili bilgiler verildi. Hacettepe Üniversitesinde psikoloji eğitimi de alan Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, seminerin 2 grup halinde planlandığını ve önümüzdeki günlerde tekrarlanacağını belirtti.