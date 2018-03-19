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Emniyet şeridinde "ters gitme" konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:08 | Son Güncelleme

YER  Ümraniye TEM bağlantı yolu..

Emniyet şeridinde "ters gitme" konvoyu

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) YER Ümraniye TEM bağlantı yolu.. Onlar araç emniyet şeridinde geri geri ilerliyor. Bazı araç sürücüleri de tehlikeli bir şekilde dönerek emniyet şeridine giriyor, bu sırada geri geri giden araçlarla kafa kafaya geliyor. Tam bir karmaşanın yaşanmasının nedeni ise 15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde oluşan trafik. Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, Ümraniye Mustafa Kemal çıkışına geri geri ilerliyor. Onlarca aracın girdiği emniyet şeridi felç olmuş durumda. Diğer şeritlerde ilerleyen araçlar, emniyet şeridindeki araçlar nedeniyle büyük tehlike yaşadı. 'Bu kadar da olmaz' dedirten o anlar da , bazı sürücüler emniyet şeridinde ters yönde ilerlemekle önündeki aracı bile geçmeye çalıştı. Sürücüler otoyoldan geçen bir polis aracına rağmen emniyet şeridinde geri geri gelmeye devam etti .Yaklaşık 1 saat boyunca devam tehlikeli durum köprüdeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sona erdi.

(FOTOĞRAF)

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