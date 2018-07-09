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Emniyet'te 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 06:18 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü oluşturuldu.

Emniyet'te 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü oluşturuldu.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Van'daki Çevik Kuvvet Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı 4'er adet şube müdürlüğü ise kaldırıldı.

(AA)

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Emniyet Genel Müdürlüğü Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Resmi Gazete

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