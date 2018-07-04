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Emniyet'ten anne ve babalara uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 01:01 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından anne ve babalara yaptığı uyarıda çocuklara kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenleri yayınladı.

Emniyet'ten anne ve babalara uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından "Anne ve Babalar Dikkat!" uyarısıyla yaptığı açıklamada çocukların kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenleri sıraladı.

1- Çocuğunuzun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin vermeyin.

2- Tanımadığı kişilerden uzak durmasını söyleyin.

3- Tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda çocuğunuza nasıl tepki vermesi gerektiğini öğretin.

4- İnterne ortamında görüştüğü kişilere dikkat edin.

5- Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın

6- Telefon numranızı ve acil ihbar hatlarını ( 155- 156- 11) ezberletin.

7- Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelecebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin.

8- Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin.

9- Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek "anne ve babamın adı ne?, aile şifremizi söyle?" diye sormasını isteyin.

10- GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin.

11- Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretin.

12- Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin.

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