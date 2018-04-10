Emniyet teşkilatından Vali Büyükakın’a ziyaret

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Emniyet Müdür Yardımcısı Hicri Görgün, Bilecik Polis Okul Müdür Yardımcısı Murat Soysal, Şube Müdürü Çetin Kayıkçı, Komiser Gamze Kızgın, Polis Memurları Sebahat Şahin, Kürşat Ertuğrul ve Ahmet Emin Ergün, Vali Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek "Valimizin çalışmalarımıza verdiği destek, acı günümüzde ve güzel günlerimizde yanımızda olmasından dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Amacımız ülkemize ve milletimize mahcup olmadan görevlerimizi yerine getirmektir" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ise, "Polisin görevi hukuka, mevzuata, kanuna dayalı olarak asayişi sağlamak. Vatandaşın huzur, güven ve esenlik içerisinde yaşamasını sağlamak. Bu teşkilat her koşulda ülkemize hizmet etmekten kaçmaz. Bizim polisimiz insanımızın her zaman kahramandır. Bütün polis teşkilatına milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şehitlerimizi minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.