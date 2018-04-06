Emniyetin bu biriminden melodiler yükseliyor

Polis Akademisi Başkanlığının Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Polis Bandosu, çağdaş ve çok sesli müziğin sevilmesi ve yayılması yolundaki çalışmalarını kurulduğu ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

ORHAN ONUR GEMİCİ - Resmi törenler ile yurt içi ve dışında çeşitli etkinliklerde görev alan Polis Bandosu, halkın huzur ve güvenliği için çalışan Emniyet Teşkilatının sanatsal tarafını yansıtıyor.

Bando takımında 23 kişi bulunduğunu ve eğitimdeki 33 kursiyerin de aralarına katılmasıyla sayılarının 50'nin üzerine çıkacağını anlatan Özen, 8 ay süren Bando Temel Eğitim Kursu'nda nota, müzik teorisi ve enstrüman dersleri verildiğini ifade etti.

Bandoda bas, trombon, saksafon, klarnet, trompet, flüt, bateri gruplarından oluşan Batı enstrümanlarının kullanıldığını belirten Özen, şöyle devam etti:

"Her türlü eseri icra edebiliyoruz ama Türk müziği parçaları, biraz daha koma ağırlıklı yani bir ses arasında 3-4 koma fark olduğu için onlar genellikle tasavvuf enstrümanlarıyla çalınır ama bizim enstrümanlar, Batı müziğinde daha yaygın enstrümanlar. Bizim halk müziklerimiz, onlarda caz, vals müzikleri var. Daha çok onları icra ediyoruz."

- Resmi törenlerle konserlerde sahne alıyorlar

Devlet büyüklerini karşılama ve uğurlama, TBMM'nin yasama yılı açılışı, 23 Nisan çelenk koyma ve Genel Kurul açılışı, emniyet mensupları ve emeklileri ile devlet büyükleri ve şehit cenaze törenlerinde görev aldıklarını aktaran Özen, Polis Akademisi Başkanlığının onayıyla resmi kuruluşların hazırladıkları programlarda ve emniyet mensuplarına yönelik etkinliklerde de konser verdiklerini anlattı.