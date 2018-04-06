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Emniyetin bu biriminden melodiler yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Resmi törenler ile yurt içi ve dışı etkinliklerde görev alan Polis Bandosu, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan Emniyet Teşkilatının sanatsal tarafını yansıtıyor - Polis Bandosu Şefi Özen: - "Polisin halkla ilişkisinde sanatsal yönümüzü ortaya koyarak daha iyi bir intiba bırakmış oluyoruz. Hem içindeki müzik aşkını ortaya çıkarmış oluyorsun hem de polisle halk arasındaki ilişkiyi daha sanatsal şekilde sunmuş oluyorsun" - "Her türlü parçayı çalabiliyoruz ama bizim enstrümanlar, Batı müziğinde daha yaygın olan enstrümanlar. Bizim halk müziklerimiz, onlarda caz, vals müzikleri var. Daha çok onları icra ediyoruz"

ORHAN ONUR GEMİCİ - Resmi törenler ile yurt içi ve dışında çeşitli etkinliklerde görev alan Polis Bandosu, halkın huzur ve güvenliği için çalışan Emniyet Teşkilatının sanatsal tarafını yansıtıyor.

Polis Bando ve Armoni Mızıkası, Cumhurbaşkanlığı Armoni Mızıkası Şeflerinden Emekli Bando Albay İhsan Künçer denetiminde enstrüman ve repertuvar yönünden İngiliz Polis Teşkilatı Armoni Mızıkası örnek alınarak 1959'da kuruldu.

Bandonun çekirdek kadrosu, sınavları başarıyla geçen ve kullandığı enstrümanda uzmanlaşan emniyet personelinden oluşturuldu.

Polis Akademisi Başkanlığının Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Polis Bandosu, çağdaş ve çok sesli müziğin sevilmesi ve yayılması yolundaki çalışmalarını kurulduğu ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Bandonun repertuvarında Itri'nin Segah Tekbiri, Memleketim Marşı, Dumlupınar Marşı, İzmir Marşı ve Kıbrıs Zaferi Marşı da yer alıyor.

Polis Bandosu Şefi Adnan Özen, istekli ve müziğe yetenekli personelin mülakatlarda başarılı olması durumunda bandoya katılabildiğini söyledi.

Bando takımında 23 kişi bulunduğunu ve eğitimdeki 33 kursiyerin de aralarına katılmasıyla sayılarının 50'nin üzerine çıkacağını anlatan Özen, 8 ay süren Bando Temel Eğitim Kursu'nda nota, müzik teorisi ve enstrüman dersleri verildiğini ifade etti.

Bandoda bas, trombon, saksafon, klarnet, trompet, flüt, bateri gruplarından oluşan Batı enstrümanlarının kullanıldığını belirten Özen, şöyle devam etti:

"Her türlü eseri icra edebiliyoruz ama Türk müziği parçaları, biraz daha koma ağırlıklı yani bir ses arasında 3-4 koma fark olduğu için onlar genellikle tasavvuf enstrümanlarıyla çalınır ama bizim enstrümanlar, Batı müziğinde daha yaygın enstrümanlar. Bizim halk müziklerimiz, onlarda caz, vals müzikleri var. Daha çok onları icra ediyoruz."

- Resmi törenlerle konserlerde sahne alıyorlar

Devlet büyüklerini karşılama ve uğurlama, TBMM'nin yasama yılı açılışı, 23 Nisan çelenk koyma ve Genel Kurul açılışı, emniyet mensupları ve emeklileri ile devlet büyükleri ve şehit cenaze törenlerinde görev aldıklarını aktaran Özen, Polis Akademisi Başkanlığının onayıyla resmi kuruluşların hazırladıkları programlarda ve emniyet mensuplarına yönelik etkinliklerde de konser verdiklerini anlattı.

Özen, müziğin evrensel bir dil olduğuna işaret ederek bazı etkinlikler kapsamında yurt dışında da faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi.

- "Burası teşkilatın gülü, renkli bir yer"

Emniyet Teşkilatını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Özen, "Polisin halkla ilişkisinde sanatsal yönümüzü ortaya koyarak daha iyi bir intiba bırakmış oluyoruz. Hem içindeki müzik aşkını ortaya çıkarmış oluyorsun hem de polisle halk arasındaki ilişkiyi daha sanatsal şekilde sunmuş oluyorsun." dedi.

Emniyet mensuplarından müziğe yeteneği olanları açılan kurslara katılmaları yönünde desteklerine işaret eden Özen, "Burası teşkilatın gülü, renkli bir yeri. Bunu severek yapmak, hakikaten güzel bir duygu. Ben tavsiye ederim." dedi.

Özen, icra ettikleri sanatla suçun aydınlatılması ve suçlunun yakalanması için çalışan meslektaşlarını motive edip, rahatlatabildikleri sürece kendilerini mutlu hissettiklerini kaydetti.

Emniyetin bu biriminden melodiler yükseliyor

- Resmi törenler ile yurt içi ve dışı etkinliklerde görev alan Polis Bandosu, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan Emniyet Teşkilatının sanatsal tarafını yansıtıyor - Polis Bandosu Şefi Özen: - "Polisin halkla ilişkisinde sanatsal yönümüzü ortaya

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Emniyetin bu biriminden melodiler yükseliyor
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Emniyetin bu biriminden melodiler yükseliyor

Emniyetin bu biriminden melodiler yükseliyor
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polis bandosu Polis Bandosu Şefi Adnan Özen

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