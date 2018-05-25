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Emniyette atama ve terfiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:34 | Son Güncelleme

12 daire başkanlığına atama yapılırken 43 ikinci sınıf emniyet müdürü de birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünde İçişleri Bakanlığının yurt dışı müşavirliklerine yapılan görevlendirmelerden dolayı boşalan daire başkanlıklarından 11'i ile emekli olan bir daire başkanının yerine atamalar yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının yurt dışı müşavirliklerine yapılan görevlendirmeler ve geçen hafta toplanan Yüksek Değerlendirme Kurulu kararları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı doğrultusunda bazı daire başkanlıkları ile il emniyet müdürlüklerine atamalar yapılırken terfi ettirilecek isimler belirlendi.

Bu kapsamda, 2. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan 43 emniyet mensubu, 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirildi.

İçişleri müşaviri olarak yurt dışına yapılan görevlendirmelerin ardından boşalan 11 daire başkanlığına ve emekli olan bir daire başkanının yerine atama yapıldı. Afyonkarahisar ve Antalya il emniyet müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirildi.

Buna göre, yeni atanan daire başkanları ile atandıkları daireler şöyle:

"Levent Tuncer-Asayiş, Cengiz Batı-Kriminal, Mehmet Ali Özuğur-Koordinasyon ile Belge Yönetimi, Özer Korkmaz-Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ve Hudut Kapıları, Lokman Sezer-Sosyal Hizmetler ile Sağlık İşleri, Kadir Yılmaz-Strateji, Reşat Demirel-İkmal ve Bakım ile İdari ve Mali İşler, Tolga Ali Usta-Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol."

Aynı kapsamda eski Asayiş Dairesi Başkanı Mehmet Murat Ulucan Antalya, Polis Başmüfettişi Gürsel Yıldız ise Afyonkarahisar il emniyet müdürlüklerine atandı.

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Anahtar Kelimeler:
atama Daire başkanlıkları Emniyet Genel Müdürlüğü

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