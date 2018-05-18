RECEP BİLEK - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan Ragibe Öner, emniyette ByLock'a 196 bin 618 kez giriş yapıldığı belirlenen iki cep telefonu hattını kendisinin kullanmadığını öne sürmesine karşın savcılıkta hatların kendisine ait olduğunu kabul etti.

"Rgb55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"a bir telefonundan 163 bin 121, diğer telefonundan da 33 bin 497 kez giriş yaptığı iddia edilen Ragibe Öner hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, 13 Ekim 2017'de gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyonda Öner'in adresinde bulunamadığı, bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin 15 Mart'ta düzenlediği operasyonda "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen firari Ragibe ve eşi Ahmet Öner'in örgütün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde yakalandıkları anlatılan iddianamede, Öner çiftinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları kaydedildi.