RECEP BİLEK - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan Ragibe Öner, emniyette ByLock'a 196 bin 618 kez giriş yapıldığı belirlenen iki cep telefonu hattını kendisinin kullanmadığını öne sürmesine karşın savcılıkta hatların kendisine ait olduğunu kabul etti.
"Rgb55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"a bir telefonundan 163 bin 121, diğer telefonundan da 33 bin 497 kez giriş yaptığı iddia edilen Ragibe Öner hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianame tamamlandı.
İddianamede, 13 Ekim 2017'de gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyonda Öner'in adresinde bulunamadığı, bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin 15 Mart'ta düzenlediği operasyonda "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen firari Ragibe ve eşi Ahmet Öner'in örgütün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde yakalandıkları anlatılan iddianamede, Öner çiftinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları kaydedildi.
Evde Ahmet Öner'in fotoğrafının yapıştırıldığı, İnan Ç. adına düzenlenen sürücü belgesi ile başkası adına düzenlenmiş kira sözleşmesi ve bazı evrak bulunduğu ifade edilen iddianamede, Ragibe Öner'in emniyetteki ifadesinin bir kısmına da yer verildi.
İfadesinde emniyette etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten Öner, eğitim dönemi boyunca FETÖ/PDY'ye ait hiçbir ev ve yurtta kalmadığını öne sürdü.
Öner, örgüt mensubu olmadığını iddia ederek, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin kaldığı rezidansta danışman olarak çalıştım. Herhangi bir cemaat, sivil toplum kuruluşu ile bağım olmadı. Örgütsel faaliyetlerde bulunmadım. Fetullah Gülen ile doğrudan veya dolaylı irtibatım yok." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesaplarını ve yapılan paylaşımları kabul etmeyen Öner, örgütsel programlardan da bilgisinin bulunmadığını savundu.
ByLock abone bilgisi bulunan iki hattın kendisine ait olmadığını ileri süren Öner, içeriklerde geçen konu ve isimleri de tanımadığını iddia etti.
Öner, "ByLock yükleyip kullanmadım. Kimseyle yazışmadım. Hakkımda ifade veren kişi iyi sallamış. Beyanları kabul etmiyorum. Firari olduğumdan da bilgim yoktu." beyanında bulundu.
- Savcılıkta ifadesini değiştirdi
Cumhuriyet savcılığında ise emniyetteki ifadesini değiştirmek istediğini belirten Öner, GSM numaralarını kendisinin kullandığını ancak ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.
İddianamede, Öner'in örgüt mensupları arasında yapılan evlendirmelerde görev aldığı, yönlendirmede bulunduğu, evlendirmeyle ilgili oluşturulan katalog listesini operasyonlar sonrası talimat vererek imha ettirdiği anlatıldı.
Ragibe Öner'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanması istenilen iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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