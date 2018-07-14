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Emniyetten "15 Temmuz" videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:19 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video yayınlandı - Videoda, Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ile 15 Temmuz gecesi yaşananlardan derlenen görüntüler yer aldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video yayınlandı.

"Vatanımızın birlik ve beraberliği için ardına bakmadan şehadete yürüyen asla unutulmayacak 15 Temmuz Kahramanları" başlığıyla yayınlanan videoda, Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ile 15 Temmuz gecesi yaşananlardan derlenen görüntüler yer aldı.

Selaların okunduğu ve "Vatan sana canım feda" sloganın yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Bilmeyenlerin bilmediği, duymayanların duymadığı, göremeyenlerin görmediğiyiz biz. Oysa bilen bilir bizi. Akabedir ellerimiz Anadolu'dur gözlerimiz, yeminlidir sözlerimiz. Bu topraklara adım attığımız günden beri, her çiçeğe su verir, her bahçeye gül eker, sevda verip sevgi biçeriz. Bizi tanımak kolaydır. Bizim her Temmuz'da harman yerinde başlarımızda beyaz mendiller, nasırlı ellerimizde oraklar olur. Düğün alaylarında halay başlarında kınalı ellerimizde al bayraklar, oyalı yazmalar olur. Her Temmuz'da ardımızdan serpilmiş sularla sılaya gidilen uzun yollar, yol gözleyen evhamlı analarla heyecanlı buluşmalar, sevinçle kucaklaşmalar olur. Her Temmuz'da bir olur, birlik olur semaya açılan ellerle dillerimizde beddualar değil, yağmur duaları olur.

Can diyen canımız, Allah diyen yaranımız, yoluna verilecek canlarımız olur. Yavan olmaz ekmeğimiz, yavan olmaz dost dediğimiz. Bizim ellerimiz silah doğrultmaz kardeşe kardeşliğe. Geçit vermez kalleşliğe ne kışta ne baharda ne Temmuz'da. Her mevsim hazırdır kefenlerimiz, helallik alınmış analardan kalma sandıklarda. Baş koyduğumuz memleket sevdasıyla bir kere düştük mü yollara geri gitmez gayri ayaklarımız, güller açmasa da güneş doğmasa da. Şimdi bizi bilmeyenler bilsin ki bu Temmuz'da her Temmuz'da her an ve her zamanda gevşemeyin, üzülmeyin. 'Eğer inanmışsanız, üstün olan sizsiniz' ayetini perçinlediğimiz yüreklerimiz, her dem yenilenen imanlarımız var. Ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan selalar lütfeden Allah'a hamd ve dualarımızla."

Videonun sonunda ise "15 Temmuz şehitlerinin ruhları şad olsun başlığıyla" şehitlerin fotoğrafları yer aldı.

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