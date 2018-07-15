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Emniyetten 15 Temmuz videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan emniyet personeli anısına video yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan emniyet personeli anısına hazırlanan bir video yayınlandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, darbe girişimi sırasında şehit olan polislerin isim ve fotoğraflarına yer verildi.

Fotoğraflar, sözleri ve seslendirmesi Alper Kış'a ait "Vakit Gelir" isimli müzik eşliğinde gösterildi.

Video, "Sizleri sonsuza kadar unutmayacağız. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Vatan size minnettardır." mesajıyla sona erdi.

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