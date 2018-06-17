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Emniyet'ten Babalar Günü klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 07:33 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Babalar Günü"nü hazırladığı video kliple kutladı

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Babalar Günü"ne ilişkin klip yayımlandı.

Polislerin suçluyu yakalama anının canlandırıldığı klipte, bir polisin, görevinin yanı sıra evde kendisini bekleyen çocuğuna ve eşine karşı da sorumluluklarının olduğu anlatılıyor.

Klipte polislerin, tüm çocukların güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat her yerde ve koşulda görev yaptığı vurgulanıyor.

Polislerin çocuklarıyla eğlendiği anlara ilişkin görüntülere de yer verilen video, "Ben bir polisim, ben bir babayım. Babalar Gününüz kutlu olsun." mesajıyla sona eriyor.

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babalar günü Emniyet Genel Müdürlüğü klip sosyal medya

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