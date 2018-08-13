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Emniyetten bayram tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşların, bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşların, Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Uzunkaya imzasıyla 81 il Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yazıya göre, İl Emniyet Müdürlüklerinden, şehirler arası otobüs terminali, gar, hava, deniz limanları ile meydanlar, alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlar ile kurban satış yerleri, park ve bahçeler, otobüs durakları, toplu taşıma araçları gibi yerlerde insan ve araç yoğunlukları dikkati alınarak gerekli kontrollerin arttırılması, şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik uygulamalar yapılacak.

Muhtemelen olayların önlenmesi, vatandaşların huzurunu bozan veya bozacak davranışların men edilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bayram tatili süresince vatandaşların rahatsız edilmemesine özen gösterilerek kontrol edilmesi sağlanacak.

Vatandaşların bayram ziyareti ve tatil amacıyla ikametlerinden ayrılacaklarından ve iş yerleri ile evlerinin uzun süreli denetimsiz kalacağından, evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının artabileceği değerlendirilerek önleyici tedbirler artırılacak.

Bayram tatili süresince ve özellikle arife günü ile bayramın ilk günü aile mezarlarının yoğunlukla ziyaret edileceğinden, resmi ve sivil ekiplerce güvenlik önlemleri artırılacak.

Bayram namazı nedeniyle camilerde yaşanacak yoğunluklar göz önünde bulundurularak, cami çevrelerinde de güvenlik önlemlerinin artırılması, dilenen şahıslara yönelik kontrol ve denetimlere ağırlık verilecek.

Bayram öncesi ve bayramın ilk günlerinde kurbanlık hayvan sevkiyatlarındaki yoğunluk dikkate alınarak, kurbanlık hayvanlara karşı hırsızlıkların önlenmesi amacıyla tedbirler alınacak.

Hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde sahte para ve dolandırıcılık olaylarına yönelik Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirlikleri ekipleri tarafından kontrollerin arttırılması, özellikle gece saatlerinde artması beklenen hayvan hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla hayvan nakil araçlarında trafik-asayiş kontrolleri artırılacak.

Kurbanlık hayvanların kontrolden çıkıp kent trafiğine girmesi halinde, zabıta ve ilgili kurumlarla koordine kurularak halkın güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde hareket edilecek.

Çocuklar ile ilgili kayıp müracaatı veya bilgi alınması durumunda gerekli işlemler ivedilikle yerine getirilecek.

İhbar, istek ve şikayetlerin değerlendirilmesinde ve takibinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ihbarlara hızla intikal edilmesi istendi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü kurban bayramı tedbirleri

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