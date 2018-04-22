Emniyetten çocuklara 23 Nisan hediyesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, çeşitli okullardan daha önce hiç sinemaya gitmemiş 200 öğrenci için sinema etkinliği düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe, Altındağ İlçesi Seymenler ve Polis Amca ile Mamak ilçesi Atlıoğlu ve Kayaş ilkokullarında öğrenim gören 200 öğrenci katıldı.

Sinema gösterimi sırasında kendilerine patlamış mısır ikram edilen öğrenciler, filmden sonra polis ağabey ve ablaları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşegül Özcan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı çocuklara armağan ettiği bu önemli günde daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklar ile film izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını" söyledi.

Çocukların ülkenin geleceğine ve topluma faydalı, üreten, özgüvenli bireyler olabilmeleri ve suçtan uzak kalmaları amacıyla çalıştıklarını ifade eden Özcan, Ankara Emniyetinin projeli çalışmalarının devam edeceğini belirtti.