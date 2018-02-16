Emniyetten çocuklara hediye

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğünce "Başarı varsa ödül’de var" projesi kapsamında başarılı çocuklara hediye verildi.

Tuzluca’daki okullarda sanat ve spor dalında dereceye giren başarılı öğrencilere Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının ÇOGEP Projesi kapsamında gönderilen bisiklet, dizüstü bilgisayar, tablet ve çeşitli hediyeler Tuzluca İlçe Emniyet Müdürü Recep Öztabak tarafından dağıtıldı.

Öztabak, Tuzluca ilçesinde 100. yıl Anadolu Lisesine yine bu kapsamda Z Kütüphane yaptırılıp binlerce ders kitabı ve materyal kazandırıldığını belirtti.