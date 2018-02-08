Emniyet’ten eğitime dev katkı

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü 81 ilde düzenlenen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEB) kapsamında öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Soma Necip Fazıl Kısakürek Okulu’na Z Kütüphane kazandırdı. Kütüphanenin adına ise Denizli’de görevi başında şehit düşen Murat Çakmak’ın ismi verildi.

Kütüphanenin açılışına Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene, Büyükşehir Soma Koordinatörü Ethem Karasoy, Emniyet Müdürü Mustafa Akol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Okul Müdürü Cavit Özben, kamu kurum kuruluş amirleri, polis memurları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, "Kitapların çocuklara okutulmasını da sağlanması gerek. Emeği geçen başta emniyet teşkilatı olmak üzere herkese teşekkürler" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akol ise kütüphaneye şehit polis Murat Çakmak’ın adının verildiğini belirterek, "81 ilde 81 Z kütüphanesi Emniyet Genel Müdürlüğümüzün projesi. Manisa’da Soma Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulumuz seçildi. Kütüphanemiz 3 ay önce tamamlandı. Öğrencilerin hizmetine açıldı. Şu an için kütüphane bu hale getirildi. Fakat kitap eksiğimiz bulunuyor. Hayırsever vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak destekte bulunmak için çalışmalar var" şeklinde konuştu.

Şehit Polis Murat Çakmak’ın eşi Gülseren Çakmak ise şunları söyledi:

"Eşim 1998 yılında Denizli’de şehit düştü. Eşimin adını verdikleri için çok mutlu oldum. İnşallah ismi burada yaşayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Okulda eğitim gören öğrenciler emniyet teşkilatına teşekkür ederek artık kitapları bulmalarının daha kolay olacağını belirtti. Konuşmaların ardından kütüphaneye adı verilen şehit polis Murat Çakmak’ın eşi protokolle birlikte açılışı gerçekleştirdi.