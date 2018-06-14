ANKARA (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü nedeni ile özel bir klip yayınladı. Klip, "Jandarma Genel Komutanlığı'nın 179’uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Kutlarız. Birlikte Daha Güçlüyüz #Jandarma179Yaşında" mesajı ile paylaşıldı.
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