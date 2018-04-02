HABER

Emniyet’ten “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr.

Emniyet’ten “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesine destek

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesine sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.
Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamında, projenin tanıtımını yapmak ve proje çalışmalarında destek almak amacıyla Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı makamında ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Kent Konseyi olarak kentin sosyal dokusunu geliştirmek ve duyarlılığı artırmak adına zaman zaman bu tür projeler yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, “2018 yılı için ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesinin başlattık. Proje kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarla sosyal anlamda bir duyarlılık oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında kentimizin yöneticilerinin katılımıyla projenin daha somut hale getirmek ve duyarlılığı artırmak amacıyla bir tanıtım filmi hazırlayacaklarını söyleyen Akın, bu konuda Emniyet Müdürü Ömer Urhal’dan da destek istedi. Akın, “Proje kapsamında özellikle trafik konusunda Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışarak trafikte yayalara yol veren veya trafik kurallarına uyan sürücüleri tespit edip ödüllendirmek istiyoruz. Bu konuda da sizlerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu. Kendine ve Kentine Saygı Duy projesinin canı gönülden desteklediklerini belirten Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Bu destekle beraber bizim açımızdan özellikle trafik kurallarına uyma noktasında vatandaşlarımızda bilinç oluşturma adına yapılan her türlü eğitimi ve faaliyeti destekliyoruz” dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman Büyükşehir Kent Konseyi’nin yanında olduklarını söyleyen Urhal, “Bizim üzerimize katkı, fayda veya yardım her ne düşerse yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Samsung’un yeni telefonu göz kırptı!Samsung’un yeni telefonu göz kırptı!
İşte Galaxy Note 9'un performans testi sonuçlarıİşte Galaxy Note 9'un performans testi sonuçları
Gündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsızGündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Diplomatik krize neden olmuştu! Rus General'in naaşı şimdi sahipsiz kaldı!

Diplomatik krize neden olmuştu! Rus General'in naaşı şimdi sahipsiz kaldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.