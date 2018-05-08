Emniyetten motorculara kask

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN'in Anamur ilçesinde trafik etkinlikleri kapsamında ehliyetli 50 motosiklet sürücüsüne kask dağıttı. Yeni Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ile Anamur Doğa ve Motor Tutkunları grubu katıldı. Emniyet Müdürü Güngör, motosikletin tamponu ve kaportasının olmamasından dolayı her hangi bir kazada doğrudan vücuduma darbe alındığını ve sonuçlarlının da ağır olduğunu söyledi. Kendisinin de bir motor tutkunu olduğunu ve bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimsenin kasksız motor kullanırken görmek istemediğini belirten Güngör, Anamur'da 2017 yılında 130 kazada 163 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin öldüğünü 2018?in ilk 4 ayında meydana gelen 38 kazada ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Motor kullanırken kurallara uyulması gerektiğinin ve çevrenin rahatsız edilmemesi gerektiğini ifade eden Güngör, "İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. En başta kurala bir kendimiz uyacağız, el birliği ile daha güvenli, daha huzurlu, kurallara daha çok uyan bir seferber olacağız. Bu noktadan hareketle bu gün bir milat olacak. Daha önce kaza yapmayan, ceza yememiş olan kurallara uyan kaskı olmayan 50 arkadaşımıza kask dağıtacağız. Kask hayat kurtarır. Bundan sonra kasksız motor kullanmayın" dedi. Daha sonra motor sahiplerine kask dağıtıldı. Kaymakam Kurdoğlu da kask dağıtımına sponsor olan esnafa da plaket verdi. Etkinliğin ardından kasklarını takan motorsiklet sürücüleri ve Doğa ve Motor Tutkunları Grubu, emniyetin motorize ekibi ve trafik ekipleri öncülüğünde şehir turu yaptı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise motor sürücülerine alkol gözlüğü ile mini kaleye şut çektirildi. 100 promil alkol etkisine eşit olacak şekilde insan dengesini bozan gözlüğü takan sürücülerden bazıları gol atmayı başarırken, bazıları şut çekmeyi bile başaramadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılanlar daha sonra Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çektirdi.

