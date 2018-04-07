HABER

Emniyetten motosiklet sürücülerine sıkı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin bitimi ve bahar mevsiminin başlangıcı nedeni ile ilçede kullanımı her geçen gün artarak devam eden elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetim başlattı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Ekipleri, kentte meydana gelen ekobis ve motosiklet kazaları en aza indirmek ve küçük yaştaki ekobis sürücülerinin önüne geçmek için sıkı bir denetim başlattı.

Emniyetten motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Manisa’nın Salihli İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin bitimi ve bahar mevsiminin başlangıcı nedeni ile ilçede kullanımı her geçen gün artarak devam eden elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetim başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Ekipleri, kentte meydana gelen ekobis ve motosiklet kazaları en aza indirmek ve küçük yaştaki ekobis sürücülerinin önüne geçmek için sıkı bir denetim başlattı. Kentin muhtelif yerlerinde yapılan uygulamalarda ehliyetten, sürücünün kaskına kadar kontrol eden trafik ekipleri, ehliyetsiz, ruhsatsız, plakasız ve şasi numarası olmayan motosikletleri trafikten men ediyor. Ekipler, uygulamada Karayolları Trafik Kanununun 78/1b uyarınca motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmamasından dolayı 108 TL ceza kesti.
Motosiklet ve ekobis sürücülerine kask takma konusunda uyaran Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Mustafa İpek, “Kask takmak hayat kurtarır” dedi. Amaçlarının kentte meydana gelen ekobis ve motosiklet kazalarını en aza indirmek olduğunu belirten İpek “Bu tür uygulamalarımızı kentin değişik yerlerinde 24 saat kesintisiz uygulayacağız” dedi.
Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Ekipleri, Polis haftası nedeniyle motosiklet sürücülerine, uyarıcı broşür dağıttı.

Emniyetten motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Emniyetten motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!
Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandıEskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı
Çeşme gemisinde can pazarı!Çeşme gemisinde can pazarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Hülya Koçyiğit'ten ünlülerin Hatay ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

Hülya Koçyiğit'ten ünlülerin Hatay ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.