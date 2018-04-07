Emniyetten motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Manisa’nın Salihli İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin bitimi ve bahar mevsiminin başlangıcı nedeni ile ilçede kullanımı her geçen gün artarak devam eden elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetim başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Ekipleri, kentte meydana gelen ekobis ve motosiklet kazaları en aza indirmek ve küçük yaştaki ekobis sürücülerinin önüne geçmek için sıkı bir denetim başlattı. Kentin muhtelif yerlerinde yapılan uygulamalarda ehliyetten, sürücünün kaskına kadar kontrol eden trafik ekipleri, ehliyetsiz, ruhsatsız, plakasız ve şasi numarası olmayan motosikletleri trafikten men ediyor. Ekipler, uygulamada Karayolları Trafik Kanununun 78/1b uyarınca motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmamasından dolayı 108 TL ceza kesti.

Motosiklet ve ekobis sürücülerine kask takma konusunda uyaran Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Mustafa İpek, “Kask takmak hayat kurtarır” dedi. Amaçlarının kentte meydana gelen ekobis ve motosiklet kazalarını en aza indirmek olduğunu belirten İpek “Bu tür uygulamalarımızı kentin değişik yerlerinde 24 saat kesintisiz uygulayacağız” dedi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Ekipleri, Polis haftası nedeniyle motosiklet sürücülerine, uyarıcı broşür dağıttı.