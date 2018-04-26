HABER

Emniyetten okulların çevresinde denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde okulların çevresinde 15 bin 924 personelin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde okulların çevresinde 5 bin 96 ekip ve 15 bin 924 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde gün boyunca 81 ilde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapıldı.

Uygulamaya, asayiş, uyuşturucu, terörle mücadele, çocuk, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşan karma ekipler katıldı.

Çocukların güvenli eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması ve etkilenebilecekleri zararlı faktörlerden uzak tutulmaları amacıyla 5 bin 96 ekip ve 15 bin 924 personelin katıldığı uygulamada, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler denetlendi.

Ayrıca, "Karayolları Trafik Kanunu" ve "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" çerçevesinde okul servis araçlarına, şoförlerine ve rehber personele yönelik denetleme ve kontroller yapıldı, metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi.

ABD'den skandal itirafABD'den skandal itiraf
Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif ŞenerSaadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener
24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
81 ilde eş zamanlı asayiş dairesi başkanlığı Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyetten okulların çevresinde denetim

En Çok Okunan Haberler

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Manisa'da deprem

Son dakika! Manisa'da deprem

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.