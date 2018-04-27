Emniyetten okulların çevresinde denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 81 ildeki okulların çevresinde yapılan denetimlerde 8 bin 228 okul servis aracı kontrol edildi, kurallara uymayan 232 servis sürücüsüne ceza uygulandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Nisan'da 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen uygulamada, çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla çevresinde risk unsuru bulunduğu belirlenen okulların yakınındaki şüpheli şahıs ve araçlar, parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satılan iş yerleri, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları kontrol edildi.

Üniversite kampüsleri, öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler ile okul servis araçları ve sürücülerinin de denetlendiği uygulamada 111 bin 733 kişi kontrol edildi, aranan 247 kişi yakalandı. Uyuşturucu madde suçlarından 14, kaçak sigaradan 5, 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten 6, çeşitli suçlardan 90 olmak üzere toplamda 115 kişiye ise adli ve idari işlem uygulandı.

Ekipler tarafından 8 bin 228 okul servis aracı denetlenirken, kurallara uymayan 232 servis sürücüsüne işlem yapıldı. Kontrol edilen 17 bin 295 iş yerinden 115'ine idari işlem gerçekleştirildi.

