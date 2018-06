Emniyetten şehit aileleri ve gaziler için iftar

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bütün terör örgütlerinin planlarını bir bir bozacaklarını belirterek, "Hem terörle mücadelemizi sürdüreceğiz hem de Türkiye'yi kalkındırmaya, değiştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Terörle, ekonomiyle ayağımıza vurulmaya çalışılan prangaları bir bir kıracağız." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün şehit aileleri ve gaziler için düzenlediği iftar programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da katılımıyla Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) gerçekleşti.

Bakan Kaya, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmet ve bereketiyle donatılmış iftar sofrasında değerli şehit ve gazi aileleriyle birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi. Kaya, bin aydan daha hayırlı olan ramazanın rahmet, mağfiret ve kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan temenni ettiğini dile getirdi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin bekası için can veren şehitlere ve ahirete irtihal etmiş gazilere Allah'tan rahmet dileyen Kaya, "Değerli şehit ve gazi ailelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz tarih boyunca şehit ve gazilerimizi her zaman hayırla yad etmiştir. Şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu cennet vatanı, aynı inanç ve kararlılıkla muhafaza edeceğimize söz veriyoruz. Anadolu'yu bizlere yurt kılan Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin kanıdır. Kadınlarımız yeri geldiğinde vatanı uğruna can vermekle kalmıyor, gencecik evlatlarını düğüne uğurlar gibi şehadete uğurluyor." diye konuştu.