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Emniyetten şehit aileleri ve gaziler için iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:43 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Bütün terör örgütlerinin planlarını bir bir bozacağız. Hem terörle mücadelemizi sürdüreceğiz hem de Türkiye'yi kalkındırmaya, değiştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Terörle, ekonomiyle ayağımıza vurulmaya çalışılan prangaları bir bir kıracağız"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bütün terör örgütlerinin planlarını bir bir bozacaklarını belirterek, "Hem terörle mücadelemizi sürdüreceğiz hem de Türkiye'yi kalkındırmaya, değiştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Terörle, ekonomiyle ayağımıza vurulmaya çalışılan prangaları bir bir kıracağız." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün şehit aileleri ve gaziler için düzenlediği iftar programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da katılımıyla Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) gerçekleşti.

Bakan Kaya, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmet ve bereketiyle donatılmış iftar sofrasında değerli şehit ve gazi aileleriyle birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi. Kaya, bin aydan daha hayırlı olan ramazanın rahmet, mağfiret ve kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan temenni ettiğini dile getirdi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin bekası için can veren şehitlere ve ahirete irtihal etmiş gazilere Allah'tan rahmet dileyen Kaya, "Değerli şehit ve gazi ailelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz tarih boyunca şehit ve gazilerimizi her zaman hayırla yad etmiştir. Şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu cennet vatanı, aynı inanç ve kararlılıkla muhafaza edeceğimize söz veriyoruz. Anadolu'yu bizlere yurt kılan Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin kanıdır. Kadınlarımız yeri geldiğinde vatanı uğruna can vermekle kalmıyor, gencecik evlatlarını düğüne uğurlar gibi şehadete uğurluyor." diye konuştu.

Kaya, 15 Temmuz gecesinde kadınların da şehit olduğuna işaret ederek, şehit ve gazilik makamının yüce bir makam olduğunu aktardı.

Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlik bizim için peygamberlikten sonraki en yüce makam. Rabbim terörle mücadelede kahraman silahlı kuvvetlerimizi her cephede daima muzaffer kılsın. Doğu ve Güneydoğu'da, El Bab'da, Afrin'de muzaffer kıldığı gibi Kuzey Irak'ta, Kandil'de de kahraman ordumuzu, Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Al bayrağımızı Allah'ın izniyle bu göklerden indirmeyeceğiz. Bütün terör örgütlerinin planlarını bir bir bozacağız. Hem terörle mücadelemizi sürdüreceğiz hem de Türkiye'yi kalkındırmaya, değiştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Terörle, ekonomiyle ayağımıza vurulmaya çalışılan prangaları bir bir kıracağız. Şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti sizlersiniz. Vatan ve millet için gösterdiğiniz eşsiz fedakarlıklar karşısında sizler için ne yapsak azdır. Bu millet sizlere minnettardır. Şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmayı kendimize görev sayıyoruz. Sizlere hizmet etmek bizler için onurdur."

24 Haziran seçimlerine de değinen Kaya, "24 Haziran'da bu ülkenin bekası için, kıymetli şehit ailelerimizin ve gazilerimizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bu vatanın birliğine beraberliğine hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Şehit ve gazilerimiz, bu ülkenin tapu senetleridir"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da şehit ailelerinin en değerli varlıklarını, eşlerini, oğullarını, kardeşlerini vatan için şehit verdiklerini belirterek, "Bunun dünyevi olarak bir karşılığı olamayacağı gibi bundan daha büyük bir fedakarlık söz konusu dahi olamaz ama inşallah sizler şehitlerimizle ebedi alemde buluşacak ve Yüce Rabbimin müjdelediği nimetlere kavuşacaksınız." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirinden bir bölüm okuyan Çalışkan, "Şehit ve gazilerimiz bizim için, her karışının diyeti kanla ödenen kutsal vatan toprağını paha biçilemez hale getiren ve aynı zamanda millet olarak varoluşumuzun, birlik ve beraberliğimizin, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, tabiri caizse bu ülkenin tapu senetleridir. Onlar vatan hizmeti adına üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirdiler." diye konuştu.

Çalışkan, şunları kaydetti:

"Daima sizlerin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Büyük aile projemiz kapsamında aziz şehitlerimizin hatıralarını daima canlı tutmak ve onları her zaman hatırlamak adına bir 'Şehitler Albümü' çalışması başlattık. 1955 yılından bu yana ilimizde vermiş olduğumuz 410 şehidimiz var.
Bizlere de tarih sırasına göre en sondan başlamak suretiyle geriye doğru 67 şehidimiz için bir albüm hazırladık ve bunları iftar programından sonra sizlere takdim edeceğiz. Diğer şehitlerimiz ile ilgili albüm çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp sizlere ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

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Fatma Betül Sayan Kaya emine erdoğan Mustafa Çalışkan PEKOM

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