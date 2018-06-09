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Emniyetten şehit aileleri ve gazilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

BURDUR Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polislerin aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polislerin aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi. Burdur Gölü kenarındaki Emniyet Müdürlüğü Göl Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, Baro Başkanı Ramazan Gedik ile şehit aileleri, gaziler ve emniyet personeli katıldı. Yemekte konuşan Vali Hasan Şıldak, polis teşkilatının kahraman olduğunu ve Türk vatandaşlarının güvencesi olduğunu belirtti. Şıldak, "Bu geceyi anlamlı kılan şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ve onların değerli ailelerinin bizlerle oluşu. Bu ülke bizlere onların evlatlarının kanlarıyla çok değerli bir emanete dönüştü. Bu hepimizin omuzlarına sorumluluk yüklemekte. Bu sorumluluğun en başta geleni ülkemize sahip çıkmak, kendi içimizdeki birlikteliği, güç duygusunu ve dayanışmayı temin etmek geliyor. Bunu da yapabildiğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da bu birliktelik, güç ve dayanışma içinde bütün sorunlarımızın üstesinden geliriz diye umut ediyorum" dedi. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da "Bizlere emanet olan şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle çok bereketli mübarek Ramazan ayında birlikte iftar yapmak istedik. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. 30 yıllık meslek hayatımda birçok arkadaşımı, meslektaşımı şehit verdik. Hepsinin ruhu şad olsun. Onların emanetlerine, evlatlarına kalan meslek hayatımızda gereken hakkı yerine getirebiliriz. 16 Temmuz günü Özel Harekat Dairesine gittiğimde oradaki manzara hiç aklımdan çıkmıyor, hiç gözümün önünden gitmiyor. Beraber görev yaptığım birçok arkadaşımızı o gün orada şehit verdik ve maalesef cesetleri olmadığı için boş tabutları defnettik. Gençlerimize, geleceğimize Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı ve 15 Temmuz'u sürekli hatırlatmalıyız" diye konuştu.

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