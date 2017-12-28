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Emniyetten sürücülere yılbaşı trafiği uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 22:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Emniyet Genel Müdürlüğünce, trafik tedbirlerinin daha etkili uygulanmasının ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerinin, sürücülerin trafik kurallarına uymalarıyla mümkün olacağı vurgulandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden, yılbaşı dolayısıyla alınan trafik tedbirlerinin daha etkili uygulanmasının ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerinin, sürücülerin trafik kurallarına uymalarıyla mümkün olacağı uyarısında bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yılbaşı nedeniyle 29 Aralık 2017- 2 Ocak 2018 tarihlerinde şehirler arası ve şehir içi yollarda trafik akışının diğer günlere oranla yoğunlaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Gerekli trafik tedbirlerinin alındığı, bu tedbirlerin daha etkili uygulanmasının sürücülerin kendilerini ve diğer yol kullanıcılarını mağdur etmemek için trafik kurallarına uymalarıyla mümkün olacağı kaydedilen açıklamada, sürücülerin, yola çıkmadan önce kış koşullarına uygun lastiklerini ve araçlarını kontrol etmeleri, yasal hız limitleri ile yol ve hava şartlarının gerektirdiği hızlarda araç kullanmaları, hava ve yol koşullarını da dikkate alarak öndeki araçları yakından takip etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sürücülere ayrıca araç sürerken cep telefonu ile görüşmemeleri, zaruri haller dışında özellikle şehirler arası yollarda ve otoyollarda duraklama veya bekleme yapmamaları, seyahatleri süresince emniyet kemerlerini takmaları, uykusuz veya yorgun olarak trafiğe çıkmamaları uyarısı yapıldı.

(AA)

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